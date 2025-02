A- A+

Big Brother Brasil Aline Patriarca, do BBB 25, é exonerada do seu cargo na Polícia Militar A própria sister havia pedido o desligamento do cargo, antes de entrar na casa do BBB 25

A assessoria de imprensa da Polícia Militar da Bahia confirmou, nesta quinta-feira (6), a exoneração de Aline Patriarca, participante do BBB 25. Seu desligamento aconteceu no dia 17 de janeiro, de acordo com o Diário Oficial do estado.

A própria sister havia solicitado a exoneração de seu cargo antes de entrar na casa do BBB 25, e ainda de acordo com o texto do Diário Oficial, Aline foi transferida para a reserva não remunerada.

Aline Patriarca, de 32 anos, entrou no BBB 25 ao lado do amigo Vinícius, e é formada em direito. Atualmente, tem 1,2 milhão de seguidores no Instagram.

