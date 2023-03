A- A+

bbb 23 Aline Wirley cogita votar em Gabriel Santana no próximo Paredão: "Me deixou traíra em rede nacional" Ela afirma que se ganhar a nova liderança, vai mandar o brother direto para a berlinda

Aline Wirley desabafou com Amanda na madrugada desta quarta (1°) e revelou que, caso conquiste a liderança, ela indicará Gabriel Santana para o Paredão, embora tenha uma relação conflituosa com Domitila no BBB 23. A sister afirmou que o ator à expôs durante o último Jogo da Discórdia e o deixou como "traíra e fofoqueira em rede nacional".

"Ele deduziu que eu tenho uma ótima relação com a Marvvila e que traí ela trazendo a informação do Sapato, após ela votar em mim. Ele deduziu que eu tinha uma relação muito íntima com o Fred e o fato de eu chegar no quarto e falar que tinha dúvida da relação entre o Fred e a Amanda. Ele deduziu e me deixou de fofoqueira e trairá em rede nacional. Tá louco?", disse ela para Amanda.

Por fim, a confinada assumiu que em caso de liderança, será Gabriel a sua indicação. "Eu sei que eu sou o alvo dele, então, se eu pegar [o líder] eu boto ele e não a Domitila", concluiu.

Veja também

bruce willis Venda de casas e especialista em demência: como família de Bruce Willis se organiza para tratá-lo