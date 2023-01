A- A+

BBB 23 Aline Wirley e Bruno são os primeiros Anjos do BBB 23; entenda a dinâmica A última dupla que restasse no jogo seria o "Anjo da Semana", recebendo imunidade no paredão

Realizada na tarde deste sábado (21), a primeira prova do anjo da edição do BBB 23 teve a dupla Aline Wirley e Bruno como os anjos da semana. A dupla convidou Amanda e Cara de Sapato para fazerem parte do Almoço do Anjo.

Como foi a dinâmica?

Cada dupla jogou em duas etapas. Na primeira etapa um jogador lançou a bolinha e o outro tentou capturar com o puçá. Na segunda etapa, os participantes escolheram uma dupla para tirar da prova. A dupla que recebeu três bolinhas no pote estaria eliminada.

A última dupla que restasse no jogo seria o Anjo da semana, recebendo imunidade no paredão.

