BBB 23 Aline Wirley e Marvvila cantam juntas sucesso de Alcione; confira o vídeo As cantoras de ofício Aline Wirley e Marvvila arricaram cantar em dueto a canção "A Loba"

Salvo raras exceções como a performance vocal de Juliette no BBB 21 eternizando "Deus me proteja de mim", canção de Chico César, a cantoria entre os participantes da casa mais vigiada do Brasil costuma gerar polêmica. Na edição passada, por exemplo, Projota e Thiago Abravanel ganharam críticas nas redes pelo desempenho cantando.



Um vídeo das cantoras de ofício Aline Wirley e Marvvila cantando na piscina em dueto a canção "A Loba", da sambista Alcione, logo viralizou nas redes. O que vocês acharam da performance das duas?

Veja:

