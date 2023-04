A- A+

Aline Wirley tem crise de choro após fala de Fred Nicácio no Jogo da Discórdia: "Tem um peso" Cantora se desentendeu com o brother na noite de segunda-feira (3)

O Jogo da Discórdia da segunda (3) repercutiu bastante durante a madrugada na casa do BBB 23. No Quarto Deserto, Aline desabafou com Amanda sobre uma fala de Fred Nicácio após a dinâmca. Os dois se desentenderam durante o jogo e após também.

Na dinâmica, o médico chamou a sister de omissa e, mais tarde, a acusou de expor uma conversa íntima dos dois. Desabafando com a amiga, Aline Wirley afirma que ouviu Fred Nicácio dizer que "lamenta muito" por ela e aposta que o médico viu algo em seu tempo fora do BBB 23. Amanda, então, diz não ter gostado da forma que Fred falou com a cantora.

