Clebridades Alisson, de "Casamento às Cegas", é acusado de trair Thamara após foto com outra; entenda Imagem mostra suposto beijo entre o ex-participante do reality da Netflix e mulher desconhecida

Alisson Hentges, ex-participante de “Casamento às Cegas”, foi flagrado com uma mulher desconhecida. O gaúcho se casou com a advogada Thamara Térez durante a participação na segunda temporada do reality da Netflix.

Reveladas pelo perfil Gossip do Dia, no Instagram, as fotos mostram Alisson conversando com uma jovem loira, próximo a uma barraca de cachorro-quente. Uma das imagens chamou a atenção por ilustrar um suposto beijo.

Ao perfil que divulgou os cliques, Alisson negou que estivesse traindo a esposa. De acordo com o rapaz, “a moça ao lado estava o puxando e ele virando e se afastando”. O gaúcho destacou ainda que permaneceu com os braços para baixo para evitar contato.



Alisson e Thamara formaram um dos casais favoritos da segunda temporada de “Casamentos às Cegas”, conquistando um grande número de fãs. Nos comentários da publicação, os internautas demonstraram revolta com o flagra. “Estou acampada no perfil dos dois querendo explicação”, escreveu uma usuária. “A gente sempre espera o pior, mas dessa vez eu não esperava”, lamentou outra.

