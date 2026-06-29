Allan Souza Lima transita entre herói de "Cangaço Novo" e marido perturbador em "Quem Ama Cuida"

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Entre um protagonista movido por cicatrizes profundas e um homem capaz de despertar desconforto imediato, Allan Souza Lima vive atualmente dois extremos bem interessantes na dramaturgia.



Enquanto lidera a segunda temporada de “Cangaço Novo”, do Prime Video, como o intenso Ubaldo Vaqueiro, o ator também aparece nas noites da Globo na pele de Tom, marido controlador de Elenice, personagem de Mariana Sena, em “Quem Ama Cuida”.



“No caso de Ubaldo, ele desperta empatia por expor suas dores, principalmente na segunda temporada. Já o Tom é um personagem sobre o qual tenho ouvido, com frequência, que provoca sentimentos incômodos, desconforto”, entrega.



Sem clichês

Em “Quem Ama Cuida”, Allan procurou se distanciar dos clichês. Para ele, o maior desafio era retratar um comportamento infelizmente comum na vida real, mas sem recorrer ao exagero.



“Achava essencial construir essa narrativa de maneira que não o tornasse caricato. Para isso, é preciso compreender a narrativa psicológica por trás do personagem: o que se passa na mente de alguém como ele”, explica o ator, que vê na trama do casal a oportunidade de levar para o centro da novela discussões importantes sobre relações abusivas.



“Ela retrata, de forma mais explícita e escancarada, questões que fazem parte da realidade de muita gente”, analisa.



Comemorando

Já em “Cangaço Novo”, Allan comemora a repercussão da segunda temporada da série, que, em sua avaliação, conseguiu ampliar o impacto da primeira. “Muitas pessoas apontaram que a segunda temporada teve uma força ainda maior e isso, para mim, foi algo grandioso”, valoriza.



Nascido em Pernambuco, ele também vê suas origens como parte fundamental da identidade artística construída ao longo de duas décadas de carreira.



“Minhas origens sempre foram motivo de orgulho e de fortalecimento. À medida que seguimos nossa trajetória, entendemos cada vez mais o valor das nossas raízes e a influência que elas exercem sobre quem somos e sobre a arte que produzimos”, reflete.



SERVIÇO

“Quem Ama Cuida” - Globo - Segunda a sábado, na faixa das 21h.

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