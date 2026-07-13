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OLINDA Alma Arte Café celebra seis décadas de "Os Afro-Sambas" com show musicais e artes visuais A partir desta quinta (16) as comemorações serão abertas com a exposição "Ancestralidade em Cor", de Hélvio Polito

As seis décadas de "Os Afro-Sambas" - álbum do violonista Baden Powell e do poeta Vinicius de Moraes, da década de 1960, tido entre os 100 maiores discos da música brasileira (Rolling Stone Brasil) - serão celebradas com música e artes visuais no Alma Arte Café, em Olinda, a partir desta quinta-feira, 16 de julho, quando será aberta a exposição "Ancestralidade em Cor", de Hélvio Polito.

Criada para homenagear o trabalho, a mostra expõe ao público gravuras digitais e obras inspiradas na ancestralidade e nas matrizes africanas.



Diversos ambientes do espaço vão ser ocupados pelas obras, com diálogo entre artes visuais, arquitetura e música.





Sacramento e Becker

Ainda na programação da casa, no sábado (18) haverá apresentação do cantor Marcos Sacramento, com currículo que soma mais de 20 discos lançados, premiações e protagonismo em rodas de samba carioca.



O violonista Zé Paulo Becker acompanha Sacramento. Compositor e também arranjador, ele é uma das referências no violão no País.



Na ocasião, o percussionista Netinho fará participação especial no show.





Marcos Sacramento e Zé Paulo Becker | Crédito: Pedro Capello



Faixas de "Os Afro-Sambas" ganham releitura dos músicos. Clássicos como "Canto de Ossanha" e "Canto de Xangô", entre outros, integram o repertório da noite.

SERVIÇO

Celebração aos 60 anos de "Os Afro-Sambas", com a exposição "Ancestralidade em Cor", de Hélvio Polito

Quando: Quinta-feira, 16 de julho, às 18h

Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Sítio Histórico, Olinda

A partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @almaartecafe

Celebração aos 60 anos de "Os Afro-Sambas", show com Marcos Sacramento & Zé Paulo Becker

Quando: Sábado, 18 de julho, às 18h

Onde: Alma Arte Café - Ladeira da Misericórdia, 106, Sítio Histórico, Olinda

A partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @almaartecafe

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