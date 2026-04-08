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CAFÉ E CORDAS

Alma Arte Café leva choro, frevo e tango para Ladeira da Misericórdia, em Olinda

Programação do espaço começa nesta quinta-feira (9) com show em violão e violino de Eduarte Andrade e Atamak

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Rafa Marques e Duarte Andrade integram programação de shows do espaçoRafa Marques e Duarte Andrade integram programação de shows do espaço - Foto: Reprodução/Instagram

Olinda vai de choro, frevo, tango e ciranda nesta quinta (9) e sexta (10) no Alma Arte Café, com programação que reúne nomes que dominam estes e outros gêneros da música brasileira, em duas noites dedicadas às cordas e à percussão.

Eduarte Andrade e Atamak abrem a agenda em canto, violão e violino e revisita clássicos da MPB com versos de nomes como Vinicius de Moraes, Chico Buarque e Edu Lobo.

 

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Ainda no palco, frevo e forró, entre outros ritmos, também integram o repertório dos músicos.

Já na sexta o bandolinista, arranjador e compositor Rafa Marques, acompanhado do pandeiro de Junior Teles, dão o tom da noite, que conta ainda com o violão sete cordas de Bruno Nascimento.

A casa, na quinta, abre às 18h e na sexta às 16h, com início dos shows às 20h. 

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira, 9

Eduarte Andrade e Atamak
20h
R$ 25
A casa abre às 18h

Sexta-feira, 10

Rafael Marques, Junior Teles e Bruno Nascimento
20h
R$ 25
A casa abre às 16h

SERVIÇO
Choro, frevo e tango, entre outros ritmos, no Alma Arte Café
Com Rafa Marques, Atamak, Eduarte Andrade, Burno Nascimento e Junior Teles
Quando: Quinta (9) e Sexta-feira (10), às 20h
Couvert R$ 25
Informações: @almaartecafe

 


 

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