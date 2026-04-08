Alma Arte Café leva choro, frevo e tango para Ladeira da Misericórdia, em Olinda

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Olinda vai de choro, frevo, tango e ciranda nesta quinta (9) e sexta (10) no Alma Arte Café, com programação que reúne nomes que dominam estes e outros gêneros da música brasileira, em duas noites dedicadas às cordas e à percussão.



Eduarte Andrade e Atamak abrem a agenda em canto, violão e violino e revisita clássicos da MPB com versos de nomes como Vinicius de Moraes, Chico Buarque e Edu Lobo.









Ainda no palco, frevo e forró, entre outros ritmos, também integram o repertório dos músicos.



Já na sexta o bandolinista, arranjador e compositor Rafa Marques, acompanhado do pandeiro de Junior Teles, dão o tom da noite, que conta ainda com o violão sete cordas de Bruno Nascimento.



A casa, na quinta, abre às 18h e na sexta às 16h, com início dos shows às 20h.



PROGRAMAÇÃO



Quinta-feira, 9



Eduarte Andrade e Atamak

20h

R$ 25

A casa abre às 18h



Sexta-feira, 10



Rafael Marques, Junior Teles e Bruno Nascimento

20h

R$ 25

A casa abre às 16h



SERVIÇO

Choro, frevo e tango, entre outros ritmos, no Alma Arte Café

Com Rafa Marques, Atamak, Eduarte Andrade, Burno Nascimento e Junior Teles

Quando: Quinta (9) e Sexta-feira (10), às 20h

Couvert R$ 25

Informações: @almaartecafe





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