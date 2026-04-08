Alma Arte Café leva choro, frevo e tango para Ladeira da Misericórdia, em Olinda
Programação do espaço começa nesta quinta-feira (9) com show em violão e violino de Eduarte Andrade e Atamak
Olinda vai de choro, frevo, tango e ciranda nesta quinta (9) e sexta (10) no Alma Arte Café, com programação que reúne nomes que dominam estes e outros gêneros da música brasileira, em duas noites dedicadas às cordas e à percussão.
Eduarte Andrade e Atamak abrem a agenda em canto, violão e violino e revisita clássicos da MPB com versos de nomes como Vinicius de Moraes, Chico Buarque e Edu Lobo.
Leia também
• Festival Virtuosi: concerto ao ar livre no Bairro do Recife abre edição no próximo dia 15 de abril
• PC Silva 'vai ganhar o mundo' em turnê que começa no Recife nesta quinta-feira (9)
• Isabela Moraes em "Tem Alguém Aqui" renova em cantorias mais uma tradução de seus 'eus'
Ainda no palco, frevo e forró, entre outros ritmos, também integram o repertório dos músicos.
Já na sexta o bandolinista, arranjador e compositor Rafa Marques, acompanhado do pandeiro de Junior Teles, dão o tom da noite, que conta ainda com o violão sete cordas de Bruno Nascimento.
A casa, na quinta, abre às 18h e na sexta às 16h, com início dos shows às 20h.
PROGRAMAÇÃO
Quinta-feira, 9
Eduarte Andrade e Atamak
20h
R$ 25
A casa abre às 18h
Sexta-feira, 10
Rafael Marques, Junior Teles e Bruno Nascimento
20h
R$ 25
A casa abre às 16h
SERVIÇO
Choro, frevo e tango, entre outros ritmos, no Alma Arte Café
Com Rafa Marques, Atamak, Eduarte Andrade, Burno Nascimento e Junior Teles
Quando: Quinta (9) e Sexta-feira (10), às 20h
Couvert R$ 25
Informações: @almaartecafe