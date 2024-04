"Alma gêmea": após novela, atriz Liliana de Castro saiu da Globo e mudou de carreira; por onde anda

A- A+

Em “Alma gêmea”, Luna é uma personagem central para o desenvolvimento da história, cuja reapresentação teve início na última segunda-feira (29) na TV Globo. A vida terrena da moça, uma bailarina vivida por Liliana de Castro, tem fim já no primeiro capítulo da trama, porém aparece em outras passagens da novela de Walcyr Carrasco, em sonhos de Serena (Priscila Fantin) e Rafael (Eduardo Moscovis).

Na trama, Luna é vítima das armações de Cristina, lendária vilã vivida por Flávia Alessandra. Ela, entretanto, continua tendo algumas aparições na novela em flashbacks e outras passagens.

Após a gravação da novela, Liliana de Castro — à época, em 2005, apenas Liliana Castro — iniciou uma mudança radical em sua vida. Dali para frente, não voltaria a fazer novelas na Globo e, anos depois, também deixaria também a carreira artística.

A atriz, depois da saída da emissora, integrou o elenco de “Caminhos do coração” (2007), “Os mutantes” (2008) e “Ribeirão do tempo” (2010), todas novelas da Record. E, mais recentemente, “Psi”, da HBO, cujas temporadas foram finalizaram em 2019.





Ao deixar a carreira artística em novelas, Liliana também procurou por novos ares fora do Brasil. Hoje, a atriz vive no estado da Califórnia, Estados Unidos. Em seu perfil no Instagram, que conta com 24 mil seguidores, a artista faz algumas publicações sobre a vida em no país estrangeiro.

Além disso, ela mantem um canal chamado Socratica, que tem por objetivo produzir “vídeos educacionais simples e bonitos em muitos idiomas”, com aulas de matemática, programação e outras ciências.

Veja também

RAINHA DO POP Madonna no Rio: conheça Bob, the drag queen, MC em todos os shows da "Celebration tour"