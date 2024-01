A- A+

MPB Almério e Maria Bethânia (en)cantam em dueto para trilha sonora do remake de "Renascer" "Quero Você", composição de Isabela Moraes, ganha interpretação da artista baiana que canta ao lado do cantor pernambucano

"Quero você/Pode até ser pra sempre/Pode até ser distante/Pode até não durar"

Não havia possibilidade de ser uma mera tarde no Vale do Anhangabaú, em São Paulo - "em frente ao anfiteatro, tomando nossa cerveja gelada e recordando amores". Os ares de um encontro que culminaria em outro encontro, estava prestes a se consolidar.



"Lembro de nos olharmos e dizermos, assim que terminamos a canção: Bethânia".



E assim se fez, com a benção da própria, quando Almério e Isabela Moraes, em sintonia, bradaram que "Quero Você" - música composta pela artista caruaruense e concebida na região localizada no centro da cidade de São Paulo - deveria ser entregue a mais incontestável das baianas, Maria Bethânia.



O dueto Almério/Bethânia em "Quero Você" estará trilha do remake da novela global "Renascer", cuja estreia acontece no próximo 22 de janeiro.



A canção também é uma das faixas de "Nesse Exato Momento", disco que Almério lança pela Deck em março e tem produção de Juliano Holanda.









"Nem sei dizer desses loooooongos meses tendo que conviver em silêncio com essa benção na minha vida, Maria Bethânia cantando comigo? (...)", discorre Almério em postagem no Instagram para falar do "segredo" agora revelado.



Resta aos mortais, os comuns do lado de cá - já que estes, Almério, Isabela e Bethânia, habitam um outro universo, o da excelência da Música Popular Brasileira - seguir atentos (e ansiosos) ao reverberar desta parceria.



"Boy Magia"

Além de "Quero Você", o álbum "Nesse Exato Momento" também conta com a faixa "Boy Magia".



O single, lançado recentemente e que tem letra e música assinados pelo próprio artista pernambucano, também chegou com clipe "abusado", produzido pela Capibaribe Filmes.



Ainda sobre o disco, a faixa-título é composição do onipresente Juliano Holanda, com letra de Zélia Duncan.

