A- A+

TEATRO DO PARQUE Almério e Martins são atrações do Projeto Seis e Meia em junho; saiba mais Apresentação no Teatro do Parque vai marcar também o lançamento do disco "Almério & Martins"

Os "queridinhos" Almério e Martins são atrações da próxima edição do Projeto Seis e Meia, no Teatro do Parque. A dupla sobe ao palco do equipamento cultural no próximo dia 9 de junho e com a boa nova da apresentação do disco homônimo, gravado ao vivo no mesmo espaço, em 2021.



Com ingressos a partir de R$ 60, disponíveis no Sympla e na loja Vagamundo do Shopping Boa Vista, o show traz as já conhecidas "Queria Ter Pra Te Dar" e "Segredo", esta uma parceria com a cantora Isabela Moraes. Também integra o setlist da noite a inédita "Tapa na Cara". Na abertua, a pernambucana Sheila Costa saúda o público com o show "Yla".





Acompanham a dupla no palco, Roger Victor (baixo) e Juliano Holanda (guitarra). Além das autorais de cada um, a dupla também envereda por composições de Alceu Valença e Caetano Veloso, alguns dos nomes que influeciaram a carreira de ambos.





À frente do álbum "Almério & Martins" estão André Brasileiro (idealização e direção artística), Juliano Holanda (direção musical) e Tadeu Gondim (direção de produção).



Veja o repertório completo do show de Almério e Martins:

Habitat da Felicidade (vinheta) X Lula Queiroga

Anjo de fogo X Alceu Valença

Desaperreio X Almério, Martins, Juliano Holanda

Livro X Caetano Veloso

Rock Ofício X Geraldo Maia, Everardo Norões

É só música X Almério e Joana Terra

Os olhos do meu amor X Cláudio Rabeca, Marcelo Rangel e Martins

Amor estou sofrendo X Jorge Aragão

Segredo X Isabela Moraes

Tatoo de Melancia – Almério







Ele esqueceu meu nome X Isabela Moraes, Juliano Holanda

Céu da boca X Martins

Nu – Martins

A gente se aproveita – Martins

Quando a saudade for lhe procurar X Isabela Moraes

Antes de você chegar X Ceumar, Almério

Nossa Dança X Paulo Neto e Martins

Estranha toada X Martins, PC Silva

Queria ter pra te dar X Martins

Me Dê – Martins

Tapa na Cara – Juliano Holanda e Almério.



Serviço

Projeto Seis e Meia Apresenta Almério e Martins lançando disco homônimo



Quando: Sexta-feira, 9 de maio

Onde: Teatro do Parque



Ingressos a partir de R$ 60 (meia-entrada), no Sympla e na loja Vagamundo do Shoping Boa Vista



Rua do Hospício 81, Boa vista

Informações: 3242-3437

Veja também

Astrologia Horóscopo da Sexta