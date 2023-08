A- A+

MÚSICA Almério e Renato Braz fazem "Chuvas de Caju" no Teatro do Parque Dupla é atração no espaço, neste sábado (12); ingressos estão à venda

Pernambuco e São Paulo promovem intercâmbio musical neste sábado (12), no Teatro do Parque, com o show "Chuvas de Caju" comandado por Almério e Renato Braz - nomes de peso da Música Popular Brasileira, juntos em um mesmo palco.



O encontro, que tem o nome de uma canção de Alceu Valença ("Chuvas de Cajus", álbum Estação da Luz, 1985), já promovido em São Paulo, integra o projeto "Atos Musicais", que tem à frente o produtor Tadeu Gondim em sua primeira edição.









"Faz muito tempo que eu não vejo surgir um cantor assim, com essa vocação tão grande para cantar", ressalta Braz sobre Almério, que por sua vez, chama o cantor e violonista paulista de "lugar de imensidão".



"Renato Braz foi esse lugar de imensidão pra mim. Desde que o ouvi pela primeira vez aos meus 16 anos, ele tem esse lugar de mar que acalma e aprofunda, que é manso e agiganta, sua música e sua voz me tocam de uma maneira única, tenho uma relação intima como esse lugar de ouví-lo, sempre está ligado ao ritual da manhã, sempre tem sol, sempre está nas reflexões matinais, não sei explicar, minha alma pousa", atesta Almério.





Serviço

Show "Chuva de Cajus", com Almério e Renato Braz



Quando: Sábado (12)

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista



Ingressos a partir de R$ 40 no Sympla

Informações: 3242-3437

