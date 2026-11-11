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CARNAVAL 2027

Almir Rouche será homenageado pelos 40 anos de carreira no Bal Masqué 2027

Cantor sobe ao palco do baile para encerramento com show ao lado de convidados

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Almir Rouche será homenageado no Bal Masqué 2027 pelos 40 anos de trajetóriaAlmir Rouche será homenageado no Bal Masqué 2027 pelos 40 anos de trajetória - Foto: Jan Ribeiro/Secult-PE

Se é para falar de tradição, que venha o Bal Masqué, realizado desde a década de 1940 como uma das prévias da Folia de Momo do Recife e que, em 2027, realiza mais uma edição no Clube Internacional no sábado, 23 de janeiro.

E se é para seguir falando de legado, o cantor Almir Rouche faz jus à homenagem que o baile vai fazer por suas quatro décadas de trajetória.

Na ocasião ele sobe ao palco junto a convidados para encerramento da prévia que traz como tema "Entardecer no Bal Masqué" e programação que envolve samba e, claro, o frevo.

 

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PROGRAMAÇÃO
Além Almir Rouche, sobem ao palco do baile - que celebra Jamelão do Cavaco, um dos nomes que fundou o grupo - Telmo Santiago, no comando do Palco Samba.

Já no Palco Frevo, a tradição do desfile de fantasias, a escolha do Garoto e da Garota Balma antecedem o show de André Rio. Ed Carlos completa a programação.

ARTESANATO
Junto ao samba e ao frevo, o Bal Masqué vai contemplar o público com feira de artesanato com artigos de Carnaval. 

Praça de alimentação, serviço de garçom para as mesas também integram a estrutura da festa - que vai contar com interpretação em Libras durante os shows.

A propósito, vale lembrar que o acesso à pista Pró-Vida vai acontecer mediante doação de 2Kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Hospital de Câncer de Pernambuco. 

O intuito é superar as oito toneladas de alimentos arrecadas na edição deste 2025 do baile. A Academia Brasileira de Ciências Criminais vai auditar a contagem.

SERVIÇO
Bal Masqué homenageia Almir Rouche - 40 anos de carreira
Quando: sábado, 23 de janeiro, a partir das 16h
Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena
Informações: (81) 3071-6650 // @clubeinternacionaldorecife

Atrações (Palco Samba): Telmo Santiago 
Atrações (Palco Frevo): André Rio, Ed Carlos e Almir Rouche com convidados

 

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