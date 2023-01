A- A+

Carnaval 2023 Almir Rouche, Bloco da Saudade, Bandalelê e Tio Bruninho embalam Carnaval do Shopping Guararapes Entre 4 e 12 de fevereiro, o piso G3 do edifício garagem do mall será palco das atrações

Depois de dois anos de saudades, o Carnaval volta a animar os foliões. O Shopping Guararapes abre as portas e recebe atrações para todas as idades para festejar a data.

Entre 4 e 12 de fevereiro, o piso G3 do edifício garagem do mall será palco das atrações.

A abertura será com o cantor e compositor pernambucano Almir Rouche irá animar o público com sucessos como Hino do Elefante de Olinda, Deusa de Itamaracá, Frevo do Galo e várias outras. A apresentação acontece no dia 4 de fevereiro, a partir das 17h.

Em 5 de fevereiro, a banda infantil Bandalelê se apresenta para os foliões mirins, com um repertório recheado de cultura popular, frevos e cirandas.

Em seguida, a animação fica por conta de um dos mais tradicionais blocos líricos de Pernambuco, O Bloco da Saudade, presente nos carnavais desde 1974. A apresentação será em 11 de fevereiro, a partir das 18h.

Já em 12 de fevereiro, Tio Bruninho sobe ao palco para proporcionar uma experiência do Carnaval de Pernambuco aos pequenos.

Além dos shows, o Guararapes também disponibiliza uma Feira de Carnaval, montada na Praça de Eventos a partir do dia 2 de fevereiro. Fantasias, adereços e artigos carnavalescos mais variados estarão disponíveis até o dia 28 de fevereiro.

Os ingressos dos shows serão vendidos no site Guararapes Online ou no estande de vendas, localizado no Shopping, próximo à loja Riachuelo, com funcionamento de quinta a domingo, das 12h às 20h. Todo valor e alimentos arrecadados com a venda será destinado a instituições sociais.



