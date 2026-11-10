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Prévia Almir Rouche comanda prévia de Carnaval na sede do Galo, nesta quinta (12) Segunda edição da temporada Carnaval 2027 da Quinta no Galo conta, ainda, com participação de cantores convidados e apresentações de grupos culturais.

No aquecimento para o grande desfile do Galo da Madrugada, que sairá no dia 6 de fevereiro, a Quinta do Galo, tradicional prévia do maior bloco do mundo segue animando os foliões. Nesta quinta (12), o cantor Almir Rouche comanda o esquenta com um show repleto de muito frevo e outros ritmos pernambucanos no palco do Palácio Enéas Freire, a partir das 20h.

O cantor pernambucano, veterano nos desfiles do Galo desde o fim da década de 1980, traz um repertório que viaja pela carreira de quatro décadas, trazendo hits como “Galo, eu te amo”, “Nas ondas do desejo”, “Ligado em você”, entre outros. Rouche traz, ainda, ao palco as cantoras Marília Marques e Mayra Dias e o grupo Sassarico.

A prévia conta ainda com apresentação da tribo de caboclinhos Tapirapé, capoeira Pernambuco Arte Cultural, passistas Saltos Cia de Dança, Maracatu Leão da Campina, Bloco das Ilusões, palhaços e fantasias do Galo da Madrugada. Os ingressos para o evento custam R$ 60 individual, R$ 30 meia e R$ 300 a mesa para quatro pessoas. À venda no local na Bilheteria Digital.

Quinta no Galo

A temporada Carnaval 2027 da Quinta no Galo segue, até o fim de janeiro do ano que vem, com mais sete edições. No dia 26 de novembro, com a banda Som da Terra, no dia 10 de dezembro com Quinteto Violado, no dia 17 de dezembro, com Spok Frevo Orquestra.



Em 2027, no dia 7 de janeiro com Marron Brasileiro, no dia 14 de janeiro com Asas da América, 21/01 (Nonô Germano) e 28/01 (Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério).

SERVIÇO:

Quinta do Galo com Almir Rouche e convidados (Marília Marques, Mayara Dias e Sassarico)

Quando: Quinta-feira (12), a partir das 20h.

Onde: Palácio Enéas Freire, sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, nº 984 — Bairro de São José, Recife

Ingressos (para todas as edições): R$ 60 (inteira); R$ 30 (meia); R$ 300 (mesa para quatro pessoas).

À venda no local e site da Bilheteria Digital

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