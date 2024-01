Almir Rouche lança vídeoclipe em homenagem ao Galo da madrugada, nesta sexta (26)

A- A+

Agitador de multidões do carnaval do Recife, o cantor e compositor Almir Rouche lança, nesta sexta-feira (26), o seu mais novo videoclipe intitulado "Rei da Folia", em homenagem ao maior bloco de Carnaval de rua do mundo, o "Galo da Madrugada". O lançamento acontece através da sua conta oficial no YouTube (@almirroucheoficial), às 10h20 da manhã.

O artista completa neste ano 37 anos de carreira. Um artista consagrado que se destaca todos os anos no carnaval de Pernambuco, quando participa das principais prévias, bailes e blocos, como o "Galo da Madrugada", maior bloco carnavalesco do mundo, que atrai anualmente mais de dois milhões de pessoas.



