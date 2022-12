A- A+

PRÉ-CARNAVAL Almir Rouche se apresenta no 1º Grito de Carnaval de Bezerros Prévia carnavalesca marca o início do ano do município do Agreste de Pernambuco

Faltando pouco menos de dois meses para o carnaval, a cidade de Bezerros, no Agreste pernambucano, inicia 2023 com o tradicional 1º Grito de Carnaval de Bezerros. A prévia carnavalesca ocorre neste domingo (1°), às 15h, com concentração na Avenida Otávio Pessoa Souto Maior.

A “Terra dos Papangus” recebe o cantor Almir Rouche. No repertório, ele promete sucessos do frevo, forró, coco, maracatu, ciranda, caboclinho e MPB.



As atrações vão animar o público em cima do Trio Mania. Além de Almir, completam a line up do evento o cantor Marquinho Balada e a banda Lady Falcão.

