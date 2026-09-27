A- A+

Espanha Almodóvar visita acampamento de protesto contra crise habitacional na Espanha Banco da Espanha estima que o país tenha um défice habitacional de 700 mil unidades, com base na diferença entre a procura e as novas construções

O cineasta espanhol Pedro Almodóvar visitou neste domingo os manifestantes acampados no centro de Madri em protesto contra a crise habitacional na Espanha, e descreveu a situação como "absolutamente insuportável".

Os manifestantes montaram cerca de 100 barracas na praça Puerta del Sol, depois que milhares de pessoas foram às ruas na véspera para exigir medidas que reduzissem os preços dos imóveis e protegessem os inquilinos.

“É absolutamente insuportável que a sociedade espanhola tenha que lidar mais um dia com esse problema. E os políticos têm que resolvê-lo, porque são quem nos governa”, disse Almodóvar.

O Banco da Espanha estima que o país, de cerca de 50 milhões de habitantes, tenha um défice habitacional de 700 mil unidades, com base na diferença entre a procura e as novas construções.

Os aluguéis dispararam devido ao aumento da procura, incluindo o do turismo e o crescimento populacional ligado à imigração, segundo analistas.

Em dez anos, o preço médio do metro quadrado para aluguel na Espanha dobrou, chegando a € 15,1 em agosto, segundo o portal imobiliário Idealista. Para compra, situa-se agora em € 2.355, um aumento de mais de 50% no mesmo período, de acordo com dados oficiais.

“O problema da habitação paralisa a vida espanhola”, alertou Almodóvar, ressaltando que a crise impede muitos jovens de sair de casa.

O chefe de governo socialista Pedro Sánchez, que no ano passado prometeu priorizar essa questão, enfrenta uma pressão crescente, com protestos em várias cidades.

O governo deve aprovar na próxima reunião do Conselho de Ministros um pacote de medidas que incluiria a renovação automática dos contratos de aluguel e novas restrições aos despejos. Mas não é claro que o pacote terá o apoio do Parlamento, já que o Executivo não conta com a maioria.

Veja também