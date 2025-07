A- A+

NOVELA Alok exibe manchas vermelhas no corpo e fãs especulam após cena em "Vale tudo": "Odete não perdoa" Artista contracenou com a vilã de Debora Bloch na novela das 21h

Alok surpreendeu ao surgir com partes do corpo avermelhadas durante um passeio de barco com a família. As nádegas e a perna do DJ apareceram levemente machucadas em uma foto que ele publicou no Instagram nesta segunda-feira (14).

Atualmente em turnê pela Europa, o músico conseguiu um tempo livre, nesse período, para ficar ao lado da mulher, a médica Romana Novais, e dos dois filhos, Ravi, de 5 anos, e Raika, de 4.

Sem explicar o motivo para os machucados, o artista escreveu que está "sempre em busca de novas aventuras". Ao verem a imagem, os fãs não perdoaram. "A Romana quebrou ele no pau depois de Odete Roitman dar em cima dele", brincou uma internauta, lembrando da cena de "Vale tTudo" da qual Alok participou na semana passada. Na ocasião, ele recebe um flerte da vilã de Debora Bloch.

"Romana desceu-lhe a madeira por causa da Odete", foi outro comentário na publicação.

"Com toda certeza a Odete que mandou alguém fazer isso com ele", outra pessoa escreveu. "Odete não perdoa, Alok não quis ela e a bicha tratou logo de se vingar", brincou um terceiro.

As outras fotos publicadas mostram ainda o artista em momentos de descontração ao lado da família, algo que ele reforçou no texto. "Esse post é pra lembrar que a conquista só faz sentido se for compartilhada com a minha família. De que adianta lotar shows no mundo inteiro se a minha casa estiver vazia? Antes de tudo, preciso ser o melhor para minha esposa e meus filhos. Caso contrário, não dá pra chamar isso de sucesso."

