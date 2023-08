A- A+

Rio de Janeiro Alok lamenta violência na plateia de show em Copacabana e diz ser vítima de 'fake news' 'Estão dizendo que fiz discurso político. É uma grande mentira. O vídeo que está circulando é de 2019, do Rock in Rio', relatou o DJ nas redes sociais.

Alok foi às redes sociais nesta segunda-feira comentar o show em que se apresentou na Praia de Copacabana em homenagem aos 100 anos do Copacabana Palace. Na internet, o DJ lamentou as cenas de violência na areia em que mais de 500 pessoas foram conduzidas à delegacia. Ele falou, ainda, sobre a geração de emprego que o espetáculo proporcionou e disse ser vítima de "fake news" relacionadas à política. O vídeo do Instagram já teve mais de 4,3 milhões de visualizações.

— Não foi somente a pirâmide gigantesca, o show de lasers, o show de drone que chamaram atenção. Mas também as cenas lamentáveis de arrastões que rolaram durante o evento. Mas isso é um problema de políticas públicas, um problema social profundo que a gente vive. E não cabe a mim. Tinha o mesmo esquema de segurança de quando acontece o Réveillon de Copacabana. Meu papel é proporcionar o melhor show. Dito isso, preciso chamar atenção de vocês para um notícia falsa que está rolando. Estão explorando minha imagem politicamente para inflamar uma discussão que não é minha. Estão dizendo que fiz um discurso político no show ontem, o que é uma grande mentira. Quem estava pessoalmente ou assistindo de casa também sabe. O vídeo é de 2019, num show que eu fiz no Rock in Rio. Eu fiz um discurso pautado nos ensinamentos de Jesus de amar ao próximo — explicou ele, no Instagram.

Em seguida, Alok comentou que, na ocasião da gravação antiga, em 2019, houve manifestação política no público do Rock in Rio após seu discurso "contra o ódio e em favor do amor".

— Quando acabei minha fala, as pessoas começaram a vaiar o ex-presidente. Mas não fui eu que induzi elas a isso. Não só nesse evento, como diversos outros, às vezes rolavam manifestações contrárias, outras a favor, quem sou eu para fazer juízo de valor. Tem pessoas de todos os espectros político que curtem meu trabalho. Sou um cara que detesto polêmica e não queria que as pessoas explorassem minha imagem politicamente. Algumas pessoas sempre vão buscar oportunidade para se projetarem politicamente com assuntos que estão em pauta e revoltam a população. Então queria pedir de coração para que vocês espalhassem esse vídeo.

Polêmica na web

O deputado estadual Thiago Gagliasso (PL) usou as cenas de violência flagradas na Praia de Copacabana num vídeo para criticar parte da classe artística e sua posição política. Ele direcionou, ainda, os comentários a Alok.

"Mais um artista preocupado com a política do Brasil esquecendo de se preocupar com a segurança do seu público. Parabéns, Alok. Certamente a turminha do 'faz do L' que você apoia deve ter ido no seu show, porque eu nunca vi tanto vagabundo destruir o Rio de Janeiro, Copacabana, na minha vida", disse Thiago, que, depois de mostrar cenas de violência, perguntou retoricamente se o artista destinaria o que ganhou para ressarcir as pessoas que tiveram seus pertences roubados", escreveu Gagliasso no Instagram.

Alok respondeu ao deputado diretamente, no Instagram do ex-ator, e escreveu: "Irmão, tudo bem? Você está induzindo as pessoas a me atacarem sem razão. Nunca fiz um discurso de ódio a ninguém em meu show. Você não viu o vídeo completo. Isso aconteceu em 2019 no Rock in Rio. E sabe qual foi meu discurso? Meu discurso foi falando sobre a importância de amar uns aos outros. Apenas isso. Eu NUNCA induzi as pessoas a vaiarem ninguém. Já fiz dois shows em Barretos no mesmo dia em que o Bolsonaro esteve presente. Sempre foi feito com muita tranquilidade. Você está espalhando mentira, cara."

