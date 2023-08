A- A+

Celebridades Alok responde Thiago Gagliasso sobre declarações políticas no "show do século" Deputado irmão de Bruno Gagliasso fez vídeo misturando política e violência na apresentação em Copacabana

Alok, que fez um show na Praia da Copacabana no último sábado (26), respondeu a um vídeo de Thiago Gagliasso, em que o deputado estadual e irmão do ator Bruno Gagliasso o vinculava aos casos de violência ocorrido na apresentação. No vídeo, ele rememora a manifestação política da plateia que aconteceu no show do DJ no Rock in Rio 2019 e diz que Alok é "mais um artista preocupado com a política do Brasil esquecendo de se preocupar com a segurança do seu público". O DJ não só respondeu na caixa de comentários do político, como também publicou um vídeo em suas redes sociais pedindo:

"Me ajudem a espalhar esse vídeo contra as fake News".

No vídeo, Alok diz:

"Não foi somente a pirâmide gigantesca, o show de lasers, o show de drone que chamaram atenção. Mas também as cenas lamentáveis de arrastões que rolaram durante o evento. Mas isso é um problema de políticas publicas, um problema social profundo que a gente vive. E não cabe a mim. Tinha o mesmo esquema de segurança quando acontece o Réveillon de Copacabana. Meu papel é proporcionar o melhor show", disse Alok.

Ao que o DJ continua:

Dito isso, preciso chamar atenção de vocês para um notícia falsa que está rolando na qual estão explorando minha imagem politicamente para inflamar uma discussão que não é minha. Estão dizendo que fiz um discurso político no show ontem o que é uma grande mentira. Quem estava pessoalmente ou assistindo de casa também sabe. O vídeo é de 2019, num show que eu fiz no Rock in Rio. Eu fiz um discurso pautado nos ensinamentos de Jesus de amar ao próximo.

"Quando acabei minha fala, as pessoas começaram a vaiar o ex-presidente. Mas não fui eu que induzi elas a isso. Não só nesse evento, como diversos outros, às vezes rolavam manifestações contrárias, outras a favor, quem sou eu para fazer juízo de valor. Tem pessas de todos os espectros político que curtem meu trabaho. Sou um cara que detesto polêmica e não queria que as pessoas explorassem minha imagem politicamente. Algumas pessoas sempre vão buscar oportunidade para se projetarem politicamente com assuntos que estão em pauta e revoltam a população. Então queria pedir de coração para que vocês espalhassem esse vídeo".

Antes, Alok deixou o seguinte comentário no post de Thiago.

"Irmão, tudo bem? Você está induzindo as pessoas a me atacarem sem razão. Nunca fiz um discurso de ódio a ninguém em meu show. Você não viu o vídeo completo. Isso aconteceu em 2019 no Rock in Rio. E sabe qual foi meu discurso? Meu discurso foi falando sobre a importância de amar uns aos outros. Apenas isso. Eu NUNCA induzi as pessoas a vaiarem ninguém.Já fiz dois shows em Barretos no mesmo dia em que o Bolsonaro esteve presente. Sempre foi feito com muita tranquilidade. Você está espalhando mentira, cara."

O deputado estadual aproveitou as cenas de violência ocorridas na praia de Copacabana para fazer um vídeo misturando o tema violência, classe artística e posição política.

"Mais um artista preocupado com a política do Brasil esquecendo de se preocupar com a segurança do seu público. Parabéns, Alok. Certamente a turminha do 'faz do L' que você apoia deve ter ido no seu show, porque eu nunca vi tanto vagabundo destruir o Rio de Janeiro, Copacabana, na minha vida", disse Thiago, que, depois de mostrar cenas de violência, perguntou retoricamente se o artista destinaria o que ganhou para ressarcir as pessoas que tiveram seus pertences roubados.

