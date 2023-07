A- A+

Moda Alta-costura da Fendi brilha com joias e Sara Chraibi ilumina coleção com pedrarias As modelos seguravam, na altura dos seios, pequenas bolsas, com as mãos carregadas de anéis

A Fendi apresentou sua coleção de alta-costura nesta quinta-feira(6), em Paris, com joias que fizeram brilhar ainda mais as estrelas que assistiram ao desfile, enquanto a marroquina Sara Chraibi apostou em pedrarias para iluminar a pele de suas clientes.

"Trabalhamos sobre modelos inspirados nas pedrarias de Delfina" Delettrez Fendi, que desenha a coleção de joalheria da Fendi, disse o diretor artístico da coleção feminina e alta-costura, Kim Jones. Entre o público presente, estavam a rapper Cardi B, as cantoras Shakira e Camilla Cabello e as atrizes Naomi Watts e Zoe Saldana.

Mesmo que os looks elegantes não exibam pedras preciosas, "a ideia continua presente, na paleta de cores", do verde topázio ao diamante negro e ao rubi, explicou o estilista britânico.

As modelos seguravam, na altura dos seios, pequenas bolsas, com as mãos carregadas de anéis. Para equilibrar tamanho luxo, foram criados vestidos cor de carne.

No lugar do vestido de noiva que tradicionalmente encerra um desfile de alta-costura, Kim Jones apresentou um look casual rosa brilhante, para o qual foram necessárias 1.200 horas de trabalho manual.

A marroquina Sara Chraibi apresentou, mais tarde, uma coleção que mantém a rica tradição artesanal de seu país, mas com um toque moderno.

"Trabalho muito com o bordado, mas de forma totalmente reinterpretada. Dou um toque mais contemporâneo, mais leve", explicou a estilista à AFP. "Esta coleção fala sobre a mulher-cavalo, aquela que leva os escolhidos para o céu, na tradição muçulmana. É o 'Pegasus' com cabeça de mulher, uma viagem mística que passa primeiramente por países orientais, até subir para o céu", acrescentou. A primeira modelo a desfilar exibiu uma capa ampla de seda e organza brancas, com capuz. Em seguida, peças com âmbar negro e pedras douradas cobriram todo o pescoço e se esparramaram pelo colo.

"A última imagem é a da mulher que se torna a estrela suprema", explicou a estilista. Esta mulher desfilou um conjunto inteiramente dourado, com lágrimas diminutas da mesma cor, aplicadas delicadamente sobre os ombros e braços.

