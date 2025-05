'Altas horas' de hoje traz convidados e suas mães ou filhos

A- A+

O Altas Horas de hoje, sábado, 10, traz como tema o Dia das Mães e traz como convidados Ana Castela, Fafá de Belém, Lucinha Lins, Naiara Azevedo, Nicolas Prattes e Tássia Reis, acompanhados por suas mães ou filhos, Michele Castela, Mariana Belém, Cláudio Lins, Iraci Azevedo, Gisele Prattes e Myriam Reis



Entre as músicas que serão apresentadas no estúdio da atração estão Abandonada, Coração do Agreste, Um Dia de Domingo, Não Deixe o Samba Morrer, No Dia Em Que Eu Saí de Casa e O Melhor Vai Começar.



O Altas Horas de hoje vai ao ar às 22h25, após a novela Vale Tudo, com apresentação de Serginho Groisman. Na semana passada, o programa não foi exibido por conta do show de Lady Gaga, transmitido pela Globo.

