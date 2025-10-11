Altas Horas deste sábado (11) homenageia Caetano Veloso e traz convidados como Gil e Ney Matogrosso
O programa, apresentado por Serginho Groisman, vai ao ar às 22h25, após a exibição da novela Vale Tudo
O Altas Horas deste sábado, 11, comemora 25 anos do programa na TV Globo e faz uma edição especial em homenagem ao cantor Caetano Veloso. Entre os convidados estão Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Ivete Sangalo, Xande de Pilares, Mosquito, Kleber Lucas, Pretinho da Serrinha e os filhos de Caetano: Tom, Zeca e Moreno Veloso.
Já as músicas escolhidas englobam alguns dos clássicos do músico, como Cajuína, Você é Linda, Deus Cuida de Mim, Divino Maravilhoso, Leãozinho, Você Não Me Ensinou A Te Esquecer e Muito Romântico.
Um dos destaques será o encontro no palco entre Caetano e Gilberto Gil. A dupla vai relembrar o início da amizade, quando foram apresentados pelo produtor Roberto Santana, na rua Chile, no centro de Salvador. "Começamos a conversar e ficamos falando mais entre ele e eu do que com Roberto, que era nosso amigo", relata Veloso.
O Altas Horas de hoje vai ao ar às 22h25, após a exibição da novela Vale Tudo. O programa é apresentado por Serginho Groisman.