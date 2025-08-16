"Altas Horas" deste sábado (16) traz Felca e Paolla Oliveira como convidados

A- A+

O Altas Horas vai ao ar a partir das 22h25, após a novela Vale Tudo

O Altas Horas de hoje, sábado, 16, traz como convidados o influenciador Felca, a atriz Paolla Oliveira, o humorista Fabio Porchat, o jornalista Caco Barcellos e os cantores Gloria Groove e Xamã.



Felca recentemente chamou atenção ao publicar um vídeo denunciando a "adultização" infantil e outros casos de possíveis redes de pedofilia e outros abusos nas redes sociais. "Se você não sente indignação, você não é um ser humano", diz, no programa.



Paolla Oliveira fala sobre sua personagem em Vale Tudo, Heleninha Roitman, Porchat comenta as gravações do seu programa Que História É Essa, Porchat?, e Barcellos fala sobre as quase duas décadas de Profissão Repórter.





Entre as músicas cantadas no palco, estão Nosso Primeiro Beijo, Loucuras de Amor e A Tua Voz (Gloria Groove) e Malvadão 3, Leão e Dualidade (Xamã).



A que horas começa o Altas Horas com Felca



O Altas Horas deste sábado (16) vai ao ar a partir das 22h25, após a novela Vale Tudo, de acordo com a programação divulgada pela Globo. No programa, o apresentador Serginho Groisman interage com convidados e a plateia.

