'Altas Horas' traz Sérgio Mallandro e paquitas entre convidados
Convidados da noite fizeram sucesso nos anos de 1980 e 1990
O Altas Horas deste, sábado, 20, traz como convidados artistas que fizeram sucesso nas décadas de 1980 e 1990, como Sérgio Mallandro, Silvio Brito, Sylvinho Blau-Blau, Guilherme Isnard (da banda Zero), Zé Henrique (Yahoo), Willie (Rádio Taxi) e Arnaldo Brandão (Hanói Hanói e Blitz).
Alex Gil (Polegar), Celina Sant'Angelo Norbiato e Adriana Cristina do Carmo (As Marcianas), Patricia Marx e Luciano Nassyn (Trem da Alegria), Márcio Mendes, Anie Cantizani e Débora Sian (Trio Los Angeles) e Priscilla Couto, Ana Paula Almeida e Cátia Paganote (Paquitas da Xuxa) completam o rol de convidados da noite.
Entre as músicas cantadas no palco da atração estão Bilu-Tetéia, Arco-Íris, Meu Ursinho Blau-Blau, Uni Duni Tê, Vamos Dançar Mambolê, Farofa Fa, Agora Eu Sei, Totalmente Demais e Vou Te Amarrar na Minha Cama.