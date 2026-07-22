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DIA DOS AVÓS Altemar Dutra Jr. é atração para vovôs e vovós no RioMar Recife Em celebração ao Dia dos Avós, cantor se apresenta neste domingo (26) na Praça de Alimentação do mall; acesso gratuito

Em clima de nostalgia e com repertório "de antigamente", os vovôs e vovós vão ser celebrados com apresentação gratuita do cantor Altemar Dutra Jr., neste domingo (26), na Praça de Alimentação (Piso L3) do RioMar Recife.



O show, gratuito, no Dia dos Avós, traz à tona cancioneiros de clássicos românticos da música brasileira, a exemplo de "Brigas", "Que Queres Tu de Mim", "Sentimental Demais" e "Risque", entre outros.







No palco, Altemar Dutra Jr., rememora, também, o pai Altemar Dutra (1940-1983), cantor e compositor mineiro conhecido como "Trovador das Américas".





SERVIÇO

Show de Altemar Dutra Jr. para o Dia dos Avós

Quando: Domingo (26),

Onde: Praça de Alimentação (Piso L3) do RioMar Recife - Av. República do Líbano, 251, Pina

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife

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