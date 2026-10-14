A- A+

CARUARU Alto do Moura recebe encontro de grafiteiras e cultura Hip Hop neste final de semana Evento gratuito promove intervenções urbanas e batalhas culturais, com programação especial no próximo sábado (17)

O Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, recebe nesta semana, entre sexta-feira (16) e domingo (18), o evento "As Minas Pintam – 2º Encontro de Grafiteiras do Agreste".

Totalmente gratuito, o encontro reúne 36 artistas de diferentes regiões do Brasil em atividades de graffiti, batalhas de rima, dança e apresentações de DJs, com foco no protagonismo feminino e na cultura Hip Hop.

Ao longo dos três dias, as artistas realizam intervenções nos muros do Luiz Bezerra Torres, transformando o espaço em um mutirão de arte urbana.

A programação cultural está marcada para o sábado (17), a partir das 19h, no Clube dos Artesãos e Moradores do Alto do Moura, com entrada gratuita e atividades voltadas para mulheres cis, mulheres trans e pessoas não binárias.

A programação inclui Batalha de Rima, Batalha Open Style e Batalha de TAG, além de apresentações de DJs e outras atrações. As três primeiras colocadas em cada batalha receberão premiações em dinheiro, troféus e kits do evento.

Segunda edição do As Minas Pintam reúne artistas de diferentes regiões do Brasil e destaca o protagonismo feminino na cultura urbana. | Foto: As Minas Pintam/Divulgação

Segunda edição do As Minas Pintam reúne artistas de diferentes regiões do Brasil e destaca o protagonismo feminino na cultura urbana. | Foto: As Minas Pintam/Divulgação

Segunda edição do As Minas Pintam reúne artistas de diferentes regiões do Brasil e destaca o protagonismo feminino na cultura urbana. | Foto: As Minas Pintam/Divulgação

Segunda edição do As Minas Pintam reúne artistas de diferentes regiões do Brasil e destaca o protagonismo feminino na cultura urbana. | Foto: As Minas Pintam/Divulgação

Segunda edição do As Minas Pintam reúne artistas de diferentes regiões do Brasil e destaca o protagonismo feminino na cultura urbana. | Foto: As Minas Pintam/Divulgação

Segunda edição do As Minas Pintam reúne artistas de diferentes regiões do Brasil e destaca o protagonismo feminino na cultura urbana. | Foto: As Minas Pintam/Divulgação



As inscrições para as batalhas de rima e Open Style são gratuitas e podem ser feitas até o dia do evento, por meio dos links: Batalha de Rima e Open Style. Além disso, as inscrições para a Batalha de TAG serão também realizadas presencialmente no sábado.

Idealizado pelas artistas visuais e produtoras culturais Manda Lima e Yasmina, o encontro também contará com interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

A iniciativa busca ampliar o acesso à programação cultural e contribuir para a revitalização de espaços comunitários, além de fortalecer a participação de mulheres na cena artística de Caruaru.

Outras informações e atualizações sobre a programação estão disponíveis na página oficial do Instagram.

Veja também