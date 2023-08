Aluguel de fazenda onde Maíra Cardi e Thiago Nigro casaram custa a partir de R$ 32 mil; saiba mais

A- A+

Os noivos podem ter optado pela discrição, mas, aos poucos, detalhes do casamento entre Maíra Cardi e Thiago Nigro, realizado na última terça-feira (29), vão se revelando. A cerimônia apenas para mais chegados aconteceu na Fazenda Vila Rica, localizada no bairro Serrinha, na região de Itatiba, a 70 km da capital paulista.

Quanto custou o casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro?

Ainda não dá para estipular o montante gasto pelo casal com a cerimônia e a festa, mas há pistas. Reservar a Fazenda Vila Rica para um casamento em 2024 pode custar a partir de R$ 32 mil. Este valor está fixado pela administração do espaço para cerimônias que venham acontecer de segunda a quinta-feira. Para reservas de janeiro a março, de sexta a domingo, o valor sobe para R$ 55 mil. De abril a dezembro, também de sexta a domingo, a locação passa para R$ 60 mil.

Quantos convidados foram no casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro?

Cerca de 80 pessoas estiveram na cerimônia. Uma das únicas famosas que estiveram presentes no casamento foi Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba.

Quanto tempo durou o casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro?

Está durando. A cerimônia foi na terça-feira (29), mas serão cinco dias de programação na Fazenda Vila Rica. Nesta quarta-feira (30), houve um Baile de Máscaras no local. "Estou aqui na preparação do Baile de Máscaras. São vários dias de babado", disse Maíra em seus stories no Instagram, enquanto se maquiava.

Como foram os votos no casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro?

Nesta quarta-feira (30), a empresária postou nas redes um trecho dos seus votos no altar, diante do noivo. "Valeu a pena chegar até aqui. Eu passaria por tudo, absolutamente tudo, pra ter você na minha vida. EU nunca vi, em toda a minha vida, meu filho tão feliz. Você sem sombra de dúvida é a pessoa mais importante da minha vida. Eu amo você. Acima de tudo, menos acima de Deus. Te amo pra sempre, obrigado por ser tão maravilhoso", disse Maíra.

Como eram os doces do casamento de Maíra Cardi e Thiago Nigro?

Ao que tudo indica, os doces que enfeitavam a festa não eram tão doces assim. A própria noiva explicou em um dos seus vídeos postados nas redes: "E quem falou que não existem doces lindos, zero açúcar, zero glúten e tudo saudável?".

Como era o vestido de Maíra Cardi no casamento?

A empresária optou por um modelo sem decote e com mangas longas, feito sob encomenda por uma empresa de Cuiabá, no Mato Grosso. A filha de Maíra, Sofia, fruto do relacionamento dela com Arthur Aguiar, vestia uma versão menor do mesmo modelo. "A atração da cerimônia foi a Deusa", disse Maíra sobre a pequena.

