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FAMOSOS Aluguel de mansão e polêmicas: a linha do tempo de Virginia como rainha de bateria no Grande Rio Influencer anunciou sua saída do cargo de rainha de bateria da escola de samba

Depois de apenas um Carnaval à frente da bateria da Acadêmicos do Grande Rio, a escola de Duque de Caxias, Virginia Fonseca anunciou que está deixando o posto de rainha de bateria da escola. Em publicação nas redes sociais, a influencer afirmou que busca mais equilíbrio e tempo de qualidade para os filhos, as empresas e as pessoas próximas. Ao se despedir, agradeceu à agremiação pelo acolhimento e reconheceu que o cargo exige presença, dedicação e comprometimento.

“A vida é isso! Continuarei compartilhando minha rotina, , de uma maneira equilibrada. Aliás, tenho buscado todos os dias o meu ponto de equilíbrio. Não sei fazer nada pela metade! Tudo que vivi até hoje foi de plena entrega, principalmente os desafios: Virginia Apresentadora e Virginia Rainha de Bateria do Grande Rio. Quanta honra! Posso dizer de cabeça erguida”, disse ela ao se despedir.

A passagem pela tricolor de Caxias foi marcada por preparativos intensos, críticas, memes e algumas polêmicas.

A chegada ao Grande Rio

Virginia foi anunciada como nova rainha de bateria do Grande Rio em maio de 2025, substituindo Paolla Oliveira, que havia ocupado o posto por sete anos. A escolha provocou reações distintas nas redes sociais. Enquanto parte do público comemorou a chegada da influencer, outros questionaram seu envolvimento com o Carnaval e criticaram seu desempenho no samba.

Aulas para aprender a sambar

Para se preparar para a Sapucaí, Virginia começou a fazer aulas de samba com a musa Luciene Santinha. Mais tarde, Carlinhos Salgueiro também passou a ajudá-la nos ensaios. Ao longo da preparação, a influencer prometia que estaria melhor até o Carnaval.





Aluguel de mansão

Para a cerimônia de coroação, realizada na quadra do Grande Rio, Virginia ficou hospedada em uma luxuosa mansão em São Conrado, na Zona Sul do Rio. A casa, localizada na região da Joatinga, tinha 900 m², cinco suítes, piscina de borda infinita com vista para o mar, sauna, solário, adega e home theater. O imóvel era anunciado para aluguel por cerca de R$ 20 mil a diária.

Coroação cercada de críticas

Virginia recebeu a faixa e a coroa das mãos de Paolla Oliveira durante a cerimônia de coroação, em setembro de 2025. Na ocasião, ela voltou a falar sobre sua preparação e pediu paciência ao público. Um vídeo com trechos de sua coreografia, porém, viralizou nas redes sociais, com uma certa “agachadinha”, e provocou uma nova onda de críticas e memes sobre seu samba no pé.

Polêmica com a WePink

A coroação também foi marcada por uma polêmica envolvendo um ponto de venda de produtos da WePink, marca de cosméticos fundada por Virginia, que foi instalado na quadra do Grande Rio durante a cerimônia. A presença da marca provocou críticas de integrantes e admiradores do Carnaval, que questionaram a associação entre a escola de samba e os negócios da influencer.

Estreia com perrengues

Na estreia na Sapucaí, em fevereiro de 2026, Virginia precisou lidar com o peso da fantasia e chegou a adaptar parte da coreografia. O costeiro de 12 quilos dificultava alguns movimentos. Na avenida, ela retirou parte do acessório e teve problemas com o tapa-sexo, que começou a se soltar. O Grande Rio terminou o Carnaval em oitavo lugar e ficou fora do Desfile das Campeãs.

280 mil fãs

A estreia também foi cercada por grande atenção nas redes sociais. Antes de entrar na avenida, Virginia reuniu mais de 280 mil pessoas em uma transmissão ao vivo e foi acompanhada por uma multidão durante o trajeto até a Sapucaí. A passagem pelo Carnaval gerou ainda vídeos e memes que repercutiram entre os internautas, ampliando a exposição da influencer em seu primeiro — e, até agora, único — ano como rainha de bateria.

A saída do posto

Em agosto de 2026, Virginia anunciou que não continuará como rainha de bateria do Grande Rio. Segundo a influencer, a decisão foi motivada pela necessidade de reorganizar sua rotina e buscar mais tempo de qualidade. “Hoje, nos despedimos de uma rainha que ficará marcada na nossa história. Nosso agradecimento por tanto empenho e amor ao nosso pavilhão. Ficam o carinho, o respeito e a gratidão por tanto empenho. Nossas jornadas seguirão eternamente ligadas e unidas”, declarou a escola.

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