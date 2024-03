A- A+

Cultura Aluizio Camara lança álbum serigráfico "Grand Tour Itália" em jantar no Pomodoro Café Artista apresenta a publicação em noite cultural com menu especial preparado pelo Chef Duca Lapenda, no próximo dia 20

O álbum serigráfico “Grand Tour Itália", do artista, museólogo, historiador e mestre em Estética Aluízio Câmara será lançado no próximo dia 20 de março, a partir das 20h, no Pomodoro Café, em noite que contará com menu especial preparado pelo chef Duca Lapenda. A publicação é rsultado de uma viagem feita pelo autor por sete regiões e dez cidades italianas. (Reservas no link do perfil do Pomodoro Caffe do Instagram) ou pelo whatsApp do artista (81.986480108).

O catálogo serigráfico retrata as cidades de Turim, Milão, Verona, Veneza, Assis, Roma, Pompeia, Positano, Siena e Florença. "No lugar de lava e destruição voavam esculturas e pinturas, monumentos e catedrais, Buonarrotis, Merisis, Michelangelos, da Vincis, Sanzios, Domos inteiros, museus intermináveis, palácios e mais palácios, cheiros, sons e cores, ruas de mais de 2000 anos, mosaicos, afrescos, tijolos e pedras, civilizações, paisagens, infinitas paisagens, montanhas, nevadas, de mármore, arborizadas, rios e mais rios, lagos e mares díspares", descreve o artista.

"A Itália é uma terra diversa, espessa, impressa, esculpida, pelo sonho e pela ganância, pela fé dominadora. Seu legado é gigante, sua evolução disruptiva passa tanto pela arte quanto pela ciência, disciplinas unidas por sonhadores idealistas que supunham atingir um fim supremo, mas que apesar da religiosidade acreditavam no divino a partir da natureza (sobretudo humana), confirmando tanto a vitória do aristotelismo quanto do antropocentrismo", relata o autor, no texto de divulgação do catálogo.



"Havia visitado a Itália há 30 anos. Entendi como nunca antes havia entendido a afirmação de Heráclito. De fato, 'não nos banhamos jamais duas vezes no mesmo rio', mas a preservação do Patrimônio nos dá uma referência. Trata-se de uma margem incontornável quando precisamos saber quem somos e onde estamos. Permite que a tecitura temporal se expresse na vida corriqueira, problemática e mundana, por assim dizer", conclui Aluizio.

GrandTour_catálogo_Publicado by Juliano Muta on Scribd

Ficha técnica:

Grand Tour Itália - Álbum serigráfico

Aluizio Câmara – Desenhos e Textos

Clarissa Duarte – Consultoria e Revisão

Robson Lemos – Escaneamento e tratamento de Imagem

Ricardo Ferreira Cores e CIA – Impressão Serigráfica

Chico Mota – Capa artesanal em couro

Tecgraf – Clichê

Flávio Cardoso – Assistente de Produção

Evandro Borel – Logomarca do álbum

