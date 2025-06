A- A+

RECONHECIMENTO Aluno que performou 'Homem com H' recebe recado de Ney e desfilará no carnaval O vídeo do estudante, que foi gravado durante a apresentação da festa junina em colégio, possui mais de 2,3 milhões de visualizações no TikTok

A performance do aluno de 16 anos Yago Savalla, da música Homem com H, viralizou nas redes sociais nesta semana. Ele foi notado pelo cantor Ney Matogrosso, que respondeu ao vídeo da dança. O menino ainda recebeu um convite da escola de samba Imperatriz Leopoldinense para integrar o carnaval de 2026

O cantor, que possui uma cinebiografia em cartaz nos cinemas e na Netflix, elogiou Yago: "O que eu mais gostei foi que você não me copiou. Inspirado em mim, criou a sua própria performance! Parabéns!."

O vídeo do aluno, que foi gravado durante a apresentação da festa junina no colégio Liceu Salesiano, em Salvador, possui mais de 2,3 milhões de visualizações no TikTok.



Após a repercussão do conteúdo, a Imperatriz Leopoldinense, que homenageará Ney em 2026 com o enredo da música Camaleônico, convidou Yago para o desfile do Rio de Janeiro.

O estudante contou sobre o processo criativo da performance para as redes sociais: "Muitas referências que peguei para a apresentação foram pelo filme e principalmente por assistir ele, por estudar os movimentos dele e escutar muitas músicas dele."

E afirmou: "Estou muito grato e feliz por isso que está acontecendo."

Ele agradeceu as mensagens positivas sobre a apresentação e completou que pretende seguir nas artes.

