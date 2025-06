Aluno que viralizou performando Ney Matogrosso é convidado para desfilar na Imperatriz Leopoldinense

A- A+

O estudante Yago Savalla, de 16 anos, que viralizou nas redes sociais com a sua impactante performance de ''Homem Com H'', de Ney Matogrosso, foi convidado pela Imperatriz Leopoldinense para desfilar no Carnaval 2026. O enredo da escola de samba, intitulado ''Camaleônico'', pretende celebrar a carreira e vida do multiartista brasileiro, conhecido por suas ousadas interpretações de clássicos como ''Metamorfose Ambulante'', ''O Vira'', ''Rosa de Hiroshima'' e ''Sangue Latino''.

Natural de São Luís, no Maranhão, Yago mora há oito anos em Salvador e será levado para o Rio de Janeiro, onde ele terá o prazer de desfilar pela agremiação da Rainha de Ramos com a missão de deslumbrar novamente o público com a sua performance. O seu vídeo, que alcançou mais de 4 milhões de visualizações apenas no TikTok, foi decisivo para o convite feito pela Imperatriz Leopoldinense.

''Ficamos impactados com seu talento, sua arte e será um prazer ter você abrilhantando nosso carnaval. Agradecemos imensamente a mãe do Yago, Samantha Carvalho, por todo suporte e esperamos vocês aqui no Rio de Janeiro. Viva a arte! Viva nossa juventude! Viva Ney Matogrosso'', afirmou a agremiação no anúncio realizado no perfil do Instagram.

Quem vai comandar o desfile da verde, branco e dourado é o carnavalesco Leandro Vieira, responsável por criar o enredo sobre Maria Bethânia da Estação Primeira de Mangueira, quando a agremiação verde e rosa venceu o desfile de 2016. Confira o teaser divulgado pela escola de samba nove vezes campeã do Carnaval carioca com referências ao legado de Ney Matogrosso.

