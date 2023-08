Alunos de escolas públicas participam de atividades na Alepe em homenagem a Joaquim Nabuco

A- A+

Estudantes de escolas públicas do Estado participarão de uma experiência diferenciada, um aprendizado que vai além da sala de aula, tendo como "guia" a história do homem que lutou pelo fim da escravidão, defendeu os pobres, os indígenas e brigou por igualdade, cidadania e justiça social. A partir desta segunda-feira (21), a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) abrirá as portas à população para o legado de Joaquim Nabuco com a realização de uma sessão solene e inauguração da exposição "Nabuco Em Casa".

As atividades marcam o aniversário de Joaquim Nabuco Nabuco, que completaria 174 anos em agosto, promovida em parceria com a Fundaj. O bisneto de Joaquim Nabuco, Pedro Alberto Nabuco, e a presidente da Fundação, Márcia Aguiar, participarão da sessão solene nesta segunda-feira. O evento será realizado às 19h, no Edifício Sérgio Guerra. Haverá apresentação dos músicos Beto Ortiz e Cláudio Almeida e do Coral Vozes de Pernambuco, formado por funcionários da Alepe.

A exposição 'Nabuco em Casa’ será aberta ao público de 21 de agosto a 1º de setembro, no hall superior do edifício Miguel Arraes. Um pensador muito à frente de seu tempo, o político pernambucano e patrono da Alepe terá sua trajetória contada por meio de painéis, seleção de frases e réplicas de objetos pessoais. O acervo exibido na exposição será cedido pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj).



A história de Pernambuco e do Recife está entrelaçada na história e na luta pela liberdade no Brasil, como escreveu Nabuco em seu livro ‘A Abolição’. Em suas obras, ele fala sobre a crueldade da escravidão que ajuda a entender o Brasil de sua época com as mazelas sociais da atualidade. “A escravidão não é opressão ou constrangimento que se limita aos pontos em que ela é visível, ela espraia-se por toda a parte; ela está onde vós estais; em nossas ruas, em nossas casas, no ar que respiramos, na criança que nasce, na planta que brota no chão”, escreveu Nabuco no livro O Abolicionista.

Alunos das escolas Joaquim Nabuco, Sizenando Silveira e do EREM Luiz Delgado, no Recife, além da Escola Marechal Floriano Peixoto, em Olinda, terão a oportunidade de aprender sobre Joaquim Nabuco fora do modelo tradicional de ensino, que costuma acontecer dentro de uma sala de aula. Além da exposição, haverá uma visita guiada pela Alepe para que os estudantes conheçam o funcionamento do Legislativo. Os alunos do ensino médio se dividirão em turmas pela manhã e à tarde para conferir a exposição.

Na avaliação de Maria de Fátima Ramos, gestora da Escola de Referência no Ensino Médio, Luiz Delgado, a decisão da Alepe de abrir as portas para engajar a sociedade numa proposta de aprendizado ‘extra muro escolar’ deve servir de exemplo para outras instituições. “É uma iniciativa enriquecedora. Uma proposta de aula diferenciada onde os alunos terão a oportunidade de aprender sobre Joaquim Nabuco de maneira interativa. Isso é muito significativo, pois os jovens terão um aprendizado in loco, além do contato com outras pessoas e profissionais fora da comunidade escolar”, ressaltou.

De acordo com a educadora, após a vivência na Alepe os estudantes farão rodas de conversas na escola socializando o tema, além da produção de um documentário sobre a biografia de Joaquim Nabuco. A produção incluirá ainda trabalhos de artes com colagens e um resumo do que foi apresentado na Assembleia Legislativa. “A decisão da Alepe de construir uma proposta envolvendo as escolas públicas num tema tão enriquecedor como Joaquim Nabuco é importante para a expansão do conhecimento e aproximação com a sociedade. Os alunos ficam encantados com esse tipo de atividade”, revelou Fátima.

Aluno da escola Luiz Delgado, Miguel Spindola, 17 anos, acredita que as atividades promovidas sobre Joaquim Nabuco serão uma oportunidade para ampliar o conhecimento. “Será uma experiência incrível saber sobre um cara que dedicou a vida no combate à escravidão é importante. No ano passado, conhecemos um pouco sobre Joaquim Nabuco visitando o Engenho Massangana, em Goiana, onde ele morou na infância. Essa visita à Alepe será uma boa oportunidade de ampliar esse conhecimento, pois Joaquim Nabuco foi um maior líder abolicionista brasileiro”, ressaltou,

