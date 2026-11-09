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Cultura e educação

Alunos de Rio Formoso participam de oficinas culturais e recebem doação de livros e equipamentos

Instituto Brasil Solidário, em parceria com o Instituto Marcos Hacker de Melo, promove oficinas gratuitas de leitura, arte, música, fotografia e sustentabilidade, entre os dias 11 e 13 de novembro

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Alunos do 6&ordm; ao 9&ordm; ano da rede pública de Rio Formoso (PE) participarão, entre os dias 11 e 13 de novembro, de uma jornada com nove oficinas gratuitas de leitura, arte, música, fotografia e sustentabilidadeAlunos do 6º ao 9º ano da rede pública de Rio Formoso (PE) participarão, entre os dias 11 e 13 de novembro, de uma jornada com nove oficinas gratuitas de leitura, arte, música, fotografia e sustentabilidade - Foto: Divulgação/Instituto Brasil Solidário

Alunos do 6º ao 9º ano da rede pública de Rio Formoso, no Litoral Sul, participam de uma jornada com nove oficinas gratuitas de leitura, arte, música, fotografia e sustentabilidade, entre os dias 11 e 13 de novembro, promovidas pelo Instituto Brasil Solidário (IBS), em parceria com o Instituto Marcos Hacker de Melo (MHM), na Escola Municipal Pedro Albuquerque.

Ao longo de três dias, os estudantes participarão de oficinas de Leitura e Criação, Leitura com Jogos, Desenho e Pintura, Criação de Livro Ilustrado, Teatro de Bonecos, Fotografia, Música e Pintura em Camisetas. Além das atividades, a escola receberá a doação de 500 livros, equipamentos fotográficos, mobiliário e kits pedagógicos para projetos de incentivo à leitura.

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A programação inclui ainda Oficinas Criativas, com atividades voltadas à sustentabilidade, como o cultivo de hortas, a produção de pufes com pneus reutilizados e a confecção de mobiliário com paletes. As propostas buscam estimular a criatividade, a expressão artística e o protagonismo dos alunos, conectando diferentes formas de aprendizagem ao cotidiano escolar.

Doações
Para dar continuidade às atividades após o encerramento da jornada, a Escola Municipal Pedro Albuquerque também será contemplada com a doação de um acervo de 500 livros, câmeras fotográficas, mobiliário composto por caixotes, prateleiras e carrinho, além de um kit literário com tapete, teatro de bonecos e de sombras, fantoches e outros materiais.

A unidade receberá, ainda, um kit para catalogação do acervo, contribuindo para a organização dos livros e o fortalecimento dos projetos de incentivo à leitura.

Sobre o projeto
O Instituto Brasil Solidário retorna ao município após a jornada de oficinas realizada em março de 2025, na Escola Maria José Monteiro. A parceria do Instituto no município teve início em 2024 e já alcança 3.364 alunos dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de 152 educadores. Entre os profissionais da rede, 66% já obtiveram certificação nos cursos de ensino a distância (EaD) oferecidos pelo IBS.

"Voltar a Rio Formoso mostra que esta parceria tem continuidade. Os educadores vêm se formando com a gente, e agora levamos aos alunos do 6º ao 9º ano experiências que deixam um legado na escola. Os livros, as câmeras e os kits ficam à disposição da comunidade escolar para que esse trabalho tenha continuidade no dia a dia", afirma Luis Salvatore, fundador e presidente do IBS.

O IBS e o Instituto MHM desenvolvem um trabalho complementar voltado ao fortalecimento da educação pública. O Instituto MHM conta com facilitadores em sala de aula, que apoiam o desenvolvimento das habilidades dos alunos e contribuem para o desempenho escolar nos municípios onde atua.

Já o IBS agrega sua experiência na realização de oficinas práticas, na formação continuada de educadores e na oferta de materiais pedagógicos. 

As duas instituições já trabalharam juntas nas oficinas presenciais. Em 2025, voluntários do Instituto MHM participaram das oficinas em Rio Formoso, Gameleira e Barreiros, ao lado das equipes do IBS, com estudantes e professores.  

Nesse período, cada um dos três municípios recebeu a doação de 500 livros, câmeras fotográficas e materiais pedagógicos, o que fortaleceu a continuidade das atividades em sala de aula. A parceria também reforça o compromisso com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 17 – Parcerias e Meios de Implementação, que destaca a importância das alianças estratégicas para impulsionar iniciativas de desenvolvimento social.

"Acreditamos que a educação acontece de muitas formas, e ações como essa despertam a curiosidade, estimulam a criatividade e tornam o aprendizado mais prazeroso. Além disso, a oportunidade de transformar a biblioteca em um espaço vivo, acolhedor, dinâmico e cheio de possibilidades fortalece o vínculo dos alunos com a leitura, a cultura e o conhecimento", destaca Ivone Silva do Carmo, diretora da Escola Municipal Pedro Albuquerque.

As ações fazem parte do Plano Bianual Brasil Solidário, desenvolvido em diferentes estados do país e viabilizado por meio de recursos incentivados pela Lei Rouanet. Em Pernambuco, o Instituto Brasil Solidário já atua em 33 municípios, alcançando mais de 98 mil alunos da rede pública estadual e municipal.

O Instituto Brasil Solidário desenvolve seus programas e projetos em parceria com empresas, institutos e fundações comprometidos com a transformação social por meio da educação, da cultura e do desenvolvimento sustentável.

Entre seus parceiros estão Bank of America, Nubank, Inpasa, Instituto Ultra (Ultragaz, Ultracargo, Ipiranga e ICONIC), Instituto Motiva, Palmeirinha Ação Social, John Deere, Cescon Barrieu, Too Seguros, Veirano Advogados, Newave Energia e Beacon School. A organização também conta com o apoio institucional do Instituto Sertões, Instituto Venturi e Instituto Millenium.

Sobre o Instituto Brasil Solidário (IBS)
Organização social de interesse público, com 25 anos de experiência em educação no território brasileiro e América Latina e missão de contribuir com o desenvolvimento econômico, social e sustentável.

Atua para potencializar habilidades socioemocionais e o desenvolvimento cognitivo, na perspectiva da formação continuada de educadores e por meio de projetos de impacto, do letramento de crianças, Ensino Básico e aos jovens no Ensino Médio. 

Com propostas mobilizadas em escolas públicas dos 26 estados do Brasil, as atividades integram as mais diversas áreas na educação complementar: Incentivo à Leitura, Arte e Cultura, Educação Ambiental, Educação Financeira, Saúde, Educomunicação, Cidadania e Empreendedorismo.

O IBS consolida-se como uma organização de impacto social de referência no Brasil e na América Latina com o projeto Vamos Jogar e Aprender e jogos da família PIC$.

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