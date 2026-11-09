A- A+

Cultura e educação Alunos de Rio Formoso participam de oficinas culturais e recebem doação de livros e equipamentos Instituto Brasil Solidário, em parceria com o Instituto Marcos Hacker de Melo, promove oficinas gratuitas de leitura, arte, música, fotografia e sustentabilidade, entre os dias 11 e 13 de novembro

Alunos do 6º ao 9º ano da rede pública de Rio Formoso, no Litoral Sul, participam de uma jornada com nove oficinas gratuitas de leitura, arte, música, fotografia e sustentabilidade, entre os dias 11 e 13 de novembro, promovidas pelo Instituto Brasil Solidário (IBS), em parceria com o Instituto Marcos Hacker de Melo (MHM), na Escola Municipal Pedro Albuquerque.



Ao longo de três dias, os estudantes participarão de oficinas de Leitura e Criação, Leitura com Jogos, Desenho e Pintura, Criação de Livro Ilustrado, Teatro de Bonecos, Fotografia, Música e Pintura em Camisetas. Além das atividades, a escola receberá a doação de 500 livros, equipamentos fotográficos, mobiliário e kits pedagógicos para projetos de incentivo à leitura.

A programação inclui ainda Oficinas Criativas, com atividades voltadas à sustentabilidade, como o cultivo de hortas, a produção de pufes com pneus reutilizados e a confecção de mobiliário com paletes. As propostas buscam estimular a criatividade, a expressão artística e o protagonismo dos alunos, conectando diferentes formas de aprendizagem ao cotidiano escolar.

Doações

Para dar continuidade às atividades após o encerramento da jornada, a Escola Municipal Pedro Albuquerque também será contemplada com a doação de um acervo de 500 livros, câmeras fotográficas, mobiliário composto por caixotes, prateleiras e carrinho, além de um kit literário com tapete, teatro de bonecos e de sombras, fantoches e outros materiais.



A unidade receberá, ainda, um kit para catalogação do acervo, contribuindo para a organização dos livros e o fortalecimento dos projetos de incentivo à leitura.

Sobre o projeto

O Instituto Brasil Solidário retorna ao município após a jornada de oficinas realizada em março de 2025, na Escola Maria José Monteiro. A parceria do Instituto no município teve início em 2024 e já alcança 3.364 alunos dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de 152 educadores. Entre os profissionais da rede, 66% já obtiveram certificação nos cursos de ensino a distância (EaD) oferecidos pelo IBS.

"Voltar a Rio Formoso mostra que esta parceria tem continuidade. Os educadores vêm se formando com a gente, e agora levamos aos alunos do 6º ao 9º ano experiências que deixam um legado na escola. Os livros, as câmeras e os kits ficam à disposição da comunidade escolar para que esse trabalho tenha continuidade no dia a dia", afirma Luis Salvatore, fundador e presidente do IBS.

O IBS e o Instituto MHM desenvolvem um trabalho complementar voltado ao fortalecimento da educação pública. O Instituto MHM conta com facilitadores em sala de aula, que apoiam o desenvolvimento das habilidades dos alunos e contribuem para o desempenho escolar nos municípios onde atua.



Já o IBS agrega sua experiência na realização de oficinas práticas, na formação continuada de educadores e na oferta de materiais pedagógicos.

As duas instituições já trabalharam juntas nas oficinas presenciais. Em 2025, voluntários do Instituto MHM participaram das oficinas em Rio Formoso, Gameleira e Barreiros, ao lado das equipes do IBS, com estudantes e professores.



Nesse período, cada um dos três municípios recebeu a doação de 500 livros, câmeras fotográficas e materiais pedagógicos, o que fortaleceu a continuidade das atividades em sala de aula. A parceria também reforça o compromisso com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 17 – Parcerias e Meios de Implementação, que destaca a importância das alianças estratégicas para impulsionar iniciativas de desenvolvimento social.

"Acreditamos que a educação acontece de muitas formas, e ações como essa despertam a curiosidade, estimulam a criatividade e tornam o aprendizado mais prazeroso. Além disso, a oportunidade de transformar a biblioteca em um espaço vivo, acolhedor, dinâmico e cheio de possibilidades fortalece o vínculo dos alunos com a leitura, a cultura e o conhecimento", destaca Ivone Silva do Carmo, diretora da Escola Municipal Pedro Albuquerque.

As ações fazem parte do Plano Bianual Brasil Solidário, desenvolvido em diferentes estados do país e viabilizado por meio de recursos incentivados pela Lei Rouanet. Em Pernambuco, o Instituto Brasil Solidário já atua em 33 municípios, alcançando mais de 98 mil alunos da rede pública estadual e municipal.

O Instituto Brasil Solidário desenvolve seus programas e projetos em parceria com empresas, institutos e fundações comprometidos com a transformação social por meio da educação, da cultura e do desenvolvimento sustentável.



Entre seus parceiros estão Bank of America, Nubank, Inpasa, Instituto Ultra (Ultragaz, Ultracargo, Ipiranga e ICONIC), Instituto Motiva, Palmeirinha Ação Social, John Deere, Cescon Barrieu, Too Seguros, Veirano Advogados, Newave Energia e Beacon School. A organização também conta com o apoio institucional do Instituto Sertões, Instituto Venturi e Instituto Millenium.

Sobre o Instituto Brasil Solidário (IBS)

Organização social de interesse público, com 25 anos de experiência em educação no território brasileiro e América Latina e missão de contribuir com o desenvolvimento econômico, social e sustentável.



Atua para potencializar habilidades socioemocionais e o desenvolvimento cognitivo, na perspectiva da formação continuada de educadores e por meio de projetos de impacto, do letramento de crianças, Ensino Básico e aos jovens no Ensino Médio.

Com propostas mobilizadas em escolas públicas dos 26 estados do Brasil, as atividades integram as mais diversas áreas na educação complementar: Incentivo à Leitura, Arte e Cultura, Educação Ambiental, Educação Financeira, Saúde, Educomunicação, Cidadania e Empreendedorismo.



O IBS consolida-se como uma organização de impacto social de referência no Brasil e na América Latina com o projeto Vamos Jogar e Aprender e jogos da família PIC$.

Veja também