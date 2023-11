A- A+

MODA Alunos do curso de moda da UniFBV Wyden organizam desfile reflete sobre moda futurista Evento intitulado "Protopia Visionária" acontece no Marco Zero

Os alunos do curso de Moda do Centro Universitário UniFBV Wyden realizam neste sábado (25), às 15h, o desfile da coleção “Protopia Visionária”. A ação é uma mistura de desfile e intervenção urbana de uma cadeira da graduação onde os estudantes irão apresentar criações inspiradas na macrotendência contemporânea. O desfile acontecerá no Marco Zero do Recife e é aberto ao publico.

De acordo com o professor de moda Paulo Medeiros, o desfile projeta peças que refletem a ideia de um futuro em constante evolução onde as mudanças tecnológicas, sociais e culturais se mesclam de forma harmoniosa. Inspirados por esse conceito, os estudantes exploraram a fusão de estilos, materiais inovadores e cortes vanguardistas para criar peças que expressam a fluidez e a adaptabilidade do futuro.

“A Protopia sugere a captura dessa visão única que combina elementos futuristas com a essência humana e a busca por um equilíbrio entre o tradicional e o moderno. Representando a noção de um estado constante de transformação, marcado pela busca contínua por melhorias e adaptações”, explica o professor.

Serviço:

Desfile "Protopia Visionária"

Quando: Sábado (25), às 15h

Onde: Marco Zero - Praça Rio Branco

Acesso gratuito

