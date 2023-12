A- A+

CELEBRIDADES Alvo da PF em navio, Alexandre Pires fez "72 horas de samba" no mar Os preços, por pessoa, começavam em R$ 5 mil e podiam chegar até R$ 6,6 mil, com alimentação e sem bebida alcoólica

Alexandre Pires comandava a terceira edição do "Navio do Alexandre Pires" quando foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Operação Disco de Ouro, da Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de garimpo ilegal na Terra Yanomami, em Roraima. Ele supostamente teria recebido R$ 1.382 milhão de uma mineradora alvo de um inquérito. Procurado, o cantor não se manifestou sobre o caso. Seu empresário também foi alvo.

A embarcação estava em Santos, na última segunda-feira, preparada para o desembarque, quando a PF deflagrou a operação. O evento no navio começou no dia 1 de dezembro e era vendido "como 72 horas de samba e encontros únicos". Entre as atrações estavam Xanddy Harmonia, Alcione, Dennis DJ, Diogo Nogueira, Xande De Pilares e Lulu Santos.

Os preços, por pessoa, com alimentação e todas as festas incluídas, começavam em R$ 5 mil (numa cabine interna, sem janela) e podiam chegar até R$ 6,6 mil (num quarto com varanda), segundo o site Quero Abadá. Bebidas alcoólicas eram cobradas à parte.



A embarcação era o MSC Preziosa, da MS Cruzeiros, que comporta 4.345 passageiros e 1.388 tripulantes. O navio tem cinema 4D, área de boliche e um spa.

