celebridades Alvo de ataques após separação de Lorena Maria, MC Daniel 'tranca' comentários nas redes: 'Doloroso' Com filho recém-nascido, cantor é acusado por 'usar' relacionamento com influenciadora digital apenas para realizar o sonho de ser pai

O cantor MC Daniel decidiu "trancar" os comentários nas publicações mais recentes de seu perfil no Instagram após se tornar alvo de ataques devido ao anúncio da separação de Lorena Maria. Três meses depois do nascimento de Rás, fruto do relacionamento de ambos, o funkeiro colocou um ponto final no relacionamento com a empresária e influenciadora digital. Nas redes sociais, seguidores do artista o criticaram pela postura — e pelo fato de ele ter deixado de seguir a companheira na web.

"Deixou de seguir a mãe do próprio filho que ele tanto sonhou… Ainda que o relacionamento não desse certo ela sempre será a mãe do filho, infantil demais deixar de seguir ela!", criticou uma seguidora de MC Daniel. "Mais um homem largando uma mulher no puerpério", comentou outra pessoa. "Enganou, geral. Homens sendo homens, né?", revoltou mais uma internauta.

Diante da repercussão negativa do fato, MC Daniel passou a não permitir que seus seguidores façam comentários em suas fotos nas redes sociais. Parte dos internautas o acusa por ser imaturo e viver sempre na "saia da mãe", como afirmam alguns internautas. "Homem que não corta o cordão umbilical com a família que cresceu é complicado. Forças para Lorena", escreveu uma seguidora no Instagram.

O cantor publicou um comunicado, por meio dos Stories, pedindo para que cessem os ataques. No último domingo (13), parte dos internautas criticou Lorena, sugerindo que ela teria dado um golpe financeiro. "Nunca precisei do dinheiro de ninguém", ela afirmou, ressaltando que acionou advogados para buscar justiça diante da série de ofensas que passou a receber.

MC Daniel reforçou o mesmo posicionamento. O cantor, por outro lado, vem sendo acusado por "usar" o relacionamento com a moça para realizar o sonho de ser pai. "Terminar é doloroso. É um luto silencioso... Mas eu sei da verdade do meu coração. Meu amor por ela foi puro. Eu me entreguei por inteiro. Não a teria pedido em namoro, depois em casamento, não teria mudado toda minha vida para estar ao lado dela, se tudo isso não fosse sincero. Não digam que fui cruel ao ponto de 'usar' alguém para realizar um sonho, nem que ela me deu um 'golpe'!", frisou o artista.

