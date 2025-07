A- A+

REDE SOCIAL Alvo de ataques na web, mãe de Marília Mendonça cita 'laço eterno' com cantora: "Melhor amiga" Em meio à polêmica disputa judicial pela guarda do neto, Dona Ruth usa as redes sociais para relembrar relação próxima com a filha

Alvo de ataques ofensivos nas redes sociais desde que anunciou a venda do violão da filha — e em meio a uma disputa judicial pela guarda do neto, o pequeno Léo Mendonça Huff, de 5 anos —, a empresária Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, usou as redes sociais, na última noite, para citar o "laço eterno" que mantém com a cantora.



Ela republicou um vídeo antigo em que a artista, morta em 2021, em decorrência de um acidente aéreo, discorre sobre a relação de amizade com a figura materna, numa entrevista à apresentadora Sabrina Sato.

"A minha melhor amiga é a minha mãe. E eu vejo que ela, como mãe, tem uma postura, e como amiga, tem outra postura completamente diferente", comentou Marília Mendonça, na ocasião.



"Às vezes, a gente até se confunde, sabe? Ela fala assim: 'Minha filha, eu tenho que lembrar que sou sua mãe'. A gente começa a brincar, e aí uma fala um palavrão aqui, e a outra fala outro palavrão pior... E já começa a se empurrar. E aí de repente ela já fala: 'Menina, me respeita, sou sua mãe'. É porque às vezes eu esqueço", acrescentou a artista, na tal entrevista.



Marília Mendonça é fruto do relacionamento de Ruth com Mário Mendonça, que morreu, devido a um câncer, na época em que a cantora era adolescente. Depois, a empresária se envolveu em outro relacionamento de dez anos — e teve o filho João Gustavo —, até descobrir uma traição, como Marília relatou na mesma ocasião. "Esta foi outra vez que a gente se uniu mais ainda", contou ela.



Ataques nas redes

Dona Ruth se tornou alvo de ataques nas redes sociais após a repercussão da briga judicial com o ex-genro, o cantor Murilo Huff, pela guarda do neto Léo Mendonça Huff. Nas redes sociais, rumores dão conta de que o anúncio, por parte da mãe de Marília, da venda de pertences pessoais da cantora, por meio de rifas, teria sido a gota d'água para que Murilo buscasse a Justiça para obter a guarda total do filho.



Fruto do antigo relacionamento com Marília, a criança passava a maior parte do tempo sob os cuidados da avó materna desde a morte de Marília Mendonça. Sem dar mais detalhes, o ex-companheiro da sertaneja revelou, por meio das redes sociais, que descobriu "verdades" recentemente. A decisão preliminar da Justiça é que a criança fique sob a guarda do pai até que o caso ganhe uma resolução definitiva no tribunal.

"Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fotos que tenho, pois está em segredo de Justiça. Mas a verdade prevalecerá", explicou o cantor, por meio de nota compartilhada no Instagram. As acusações foram rebatidas por Ruth, que usou as redes sociais para expor os cuidados despendidos com o neto. De lá pra cá, ambos vêm trocando farpas na internet.



Fato é que, depois de rifar o violão que pertenceu à filha e entregar o instrumento ao vencedor do sorteio — numa ação que visava arrecadar fundos para o Instituto Marília Mendonça, organização sem fins lucrativos inaugurada na última segunda-feira (30), em Goiânia (GO) —, Ruth voltou atrás na decisão. Conforme o GLOBO apurou, a empresária, de 56 anos, comprou de volta o objeto de valor afetivo.

Quem tomou a dianteira na negociação com o ganhador do sorteio foi o advogado Robson Cunha, representante jurídico de Dona Ruth, como a mãe de Marília é chamada. Ele confirma o fato ao GLOBO:

"No momento em que o violão foi entregue ao ganhador, eu negociei com o ganhador da rifa e o comprei de volta".



Desde que foi anunciada a venda do violão de Marília Mendonça, parte dos fãs da artista vinha demonstrando indignação nas redes sociais. Admiradores da obra da sertaneja acusaram Dona Ruth por tratar os bens da filha de maneira irresponsável.

"Por acaso o violão é seu? Se ela deixou um filho, então é do filho", reclamou uma seguidora de Dona Ruth, à época da divulgação das vendas das rifas por valores a partir de R$ 2. Na ocasião, o carro da artista também foi leiloado. Outra internauta opinou com revolta: "Sinceramente, eu jamais iria rifar as coisas da minha filha, com a grandeza da Marília, por 2 reais, tirando do meu neto a oportunidade de tocar o violão e andar no carro. Isso é surreal!".

