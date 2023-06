A- A+

Cultura+ Alvo de disputa, mansão de ex-banqueiro em SP foi cenário de série com Paolla Oliveira; relembre Propriedade de quatro mil metros quadrados, atualmente esquecida, pertenceu a Edemar Cid Ferreira, fundador do extinto Banco Santos

Alvo de disputa em São Paulo, a mansão milionária que pertenceu ao ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira — e que pode virar um condomínio de casas de luxo, após uma tentativa frustrada de transformarem o local numa escola — foi cenário da série "Felizes para sempre?" (2015), da TV Globo. Na produção de Euclydes Marinho, um remake de "Quem ama não mata" (1982), a casa servia de residência aos personagens Claudio (interpretado por Enrique Diaz) e Marília (Maria Fernanda Cândido), que formavam um triângulo com Danny Bond (Paolla Oliveira).

Hoje, no silêncio de uma das áreas mais nobres do bairro do Morumbi, a propriedade de pouco mais de quatro mil metros quadrados — que pertenceu ao fundador do extinto Banco Santos — está esquecida. O imóvel não só perdeu o glamour do passado como parece assombrado. A pintura desgastada e o mato que pende da sacada contrastam com a fachada suntuosa, desenhada com muitas curvas por Ruy Ohtake.

Na trama de dez capítulos disponível no Globoplay, a casa pode ser vista em várias cenas. Aparecem, sobretudo, a sala de estar — ornamentada com um piano de cauda, obras de arte valiosas e uma piscina aquecida interna — e uma parte da gigantesca varanda que conecta as dezenas de cômodos da propriedade.

Objeto de disputa

Atualmente, o imóvel é objeto de disputa entre duas teses, que estão no auge de debates: após a falência do banco, o comprador que arrematou a propriedade, em 2020, num leilão por quase R$ 28 milhões — um terço do que foi a avaliação mais alta — queria fazer dali uma escola de alto padrão, que foi rechaçada pela vizinhança, e teve que ajustar os planos.

Hoje, o empresário Janguiê Diniz pensa num condomínio horizontal de luxo, o que revelou após polêmicas sobre o futuro que incluiria até a demolição da construção. Porém, nega que a tenha negociado com uma construtora. Por meio de nota para tentar desfazer os malfalados sobre suas pretensões, ele disse que nem vendeu o imóvel, nem tampouco o está demolindo.

Mas um outro empecilho surgiu no caminho. Com desenho paisagístico de Burle Marx, a propriedade tem uma "minifloresta", segundo a prefeitura, o que exige o cumprimento de regras específicas de manejo para uma eventual demolição.

A resistência da vizinhança à transformação do local, por receio do fluxo de pessoas e do barulho de veículos, tem sido um grande obstáculo às propostas até agora feitas. Procurada pela GLOBO, a associação de moradores não quis se pronunciar.

A propriedade de cinco andares abriga duas piscinas onduladas, muitos banheiros em mármore (seriam mais de 30), um pé-direito de quase nove metros, heliponto, duas bibliotecas e uma adega para cinco mil garrafas. Outro detalhe curioso é que a casa dispõe de um gerador de energia tão potente que poderia iluminar uma cidade de 20 mil habitantes.

