ator Alvo de investigação por uso de drogas, ator é substituído na 2ª temporada de "Profecia do inferno" Segundo as autoridades sul-coreanas, Yoo Ah-in testou positivo para maconha, propofol, cocaína e quetamina. Consumo de entorpecentes é crime na Coreia do Sul

Em meio à investigação policial por uso de drogas, Yoo Ah-in foi retirado da segunda temporada do K-drama "Profecia do inferno", anunciou a Netflix nesta quinta-feira (2). O ator fazia o papel de Jung Jin-su, líder da Sociedade da Nova Verdade, que agora será interpretado por Kim Sung-cheol, de acordo com a imprensa sul-coreana. A participação de Sung-cheol na série foi confirmada pela plataforma de streaming numa postagem no Instagram, que também traz os demais nomes que compõem o elenco principal. Kim Hyun-joo, Kim Shin-rok, Lee Dong-hee, Yang Ik-joon e mais atores vão continuar em seus papéis, enquanto Yang Dong-guen e Moon Geun-young farão personagens novos.

Em "Profecia do inferno", criaturas misteriosas e assustadoras aparecem repentinamente atrás de pessoas para condená-las ao inferno, o que motiva a criação de um grupo religioso suspeito. A série conquistou o primeiro lugar na lista de programas de TV mais vistos da Netflix em novembro de 2021, após seu lançamento.

A história é baseada num webtoon (história em quadrinho para leitura em smartphone) homônimo.

A segunda temporada contará os próximos acontecimentos depois que Park Jung-ja (Kim Shin-rok) e Jung Jin-su foram submetidos a uma demonstração pública dos emissários do inferno.

