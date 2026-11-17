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Cinema "Amadeo e o Hipotético Mundo Novo", longa de animação brasileiro, anuncia trailer e cartaz Filme chega nos cinemas no dia 3 de dezembro, com vozes originais de Sérgio Menezes, Edmilson Filho, Naruna Costa, Paolla Oliveira, Antônio Fagundes, Léa Garcia, Mateus Solano e Tiago Abravanel

“Amadeo e o Hipotético Mundo Novo”, longa-metragem de animação brasileiro dirigido e roteirizado por Brenda Lígia, com direção de arte e animação do pernambucano Everton Amorim e produção da Felistoque Cinema, estreia dia 3 de dezembro nos cinemas.



Com distribuição da Downtown Filmes, filme divulga novo cartaz e trailer oficial. O longa traz um elenco de vozes originais que reúne atores como Sérgio Menezes, Edmilson Filho, Naruna Costa, Paolla Oliveira, Antônio Fagundes, Léa Garcia, Mateus Solano, Tiago Abravanel, entre outros nomes.

O longa desloca os estereótipos historicamente atribuídos a personagens negros no audiovisual. Em vez de forças sobrenaturais ou hiperfoco no sofrimento, o protagonista Amadeo conduz sua própria aventura a partir do conhecimento, da curiosidade e do intelecto. Por quantas gerações meninas e meninos negros cresceram sem se enxergar nos papéis centrais de grandes histórias fantásticas?

Assista ao trailer:

Sabedoria ancestral

Concebido e roteirizado por Brenda Lígia e Edu Felistoque, o longa rompe com velhas fórmulas narrativas associadas a figuras negras no cinema. Em vez de depender de habilidades mágicas ou retratar unicamente o sofrimento, Amadeo conduz o enredo apoiado no raciocínio, na busca pelo saber e em sua mente brilhante.

Representatividade no cinema

A representatividade na infância vai muito além de ter corpos negros em tela; trata-se de como esses corpos ocupam o espaço. Em “Amadeo e o Hipotético Mundo Novo”, o protagonista negro não está ali para cumprir cota ou ser coadjuvante: ele conduz a própria história com inteligência, curiosidade e autonomia, expandindo as referências possíveis para as novas gerações.



Animação tradicional 2D

O filme é uma animação tradicional 2D, sem uso de inteligência artificial que mistura aventura, humor, romance e crítica histórica ao retratar o Brasil escravocrata do século XIX.



A trama hipotética acompanha Amadeo, um jovem africano sensível e genial que inventa a câmera fotográfica antes dos europeus, ele utiliza sua criação para ajudar e divulgar a necessária libertação de pessoas escravizadas, enquanto vive um amor impossível pela filha de um poderoso barão.

Coprodução e pré-estreias

Coproduzido pela Sol de Barros, Refúgio Onírico, Sagui Studio, Assum Filmes, Martinelli Filmes, Guarnicê Produções e Dream Box, o filme também contará com pré-estreias em São Paulo, Recife, Goiânia, Salvador e no Rio de Janeiro. O elenco completo conta ainda com Adriana Lessa, Igor Cotrim, Dexter - O oitavo Anjo, Jéssica Miranda, Douglas Monteiro, Luiz Carlos de Moraes, Raul Miguel Pinheiro e a própria Brenda Lígia, entre outros nomes.

“Participar de Amadeo e o Hipotético Mundo Novo é fazer parte de uma obra que nos convida a questionar a história que nos contaram e imaginar outras possibilidades para o nosso país. O filme fala de reparação, memória e representatividade, trazendo para o centro da narrativa personagens e perspectivas historicamente silenciados. Acredito no cinema como ferramenta de transformação, e contar essa história é também um convite para refletirmos sobre o Brasil que construímos e aquele que ainda podemos construir”, destaca a diretora Brenda Lígia.

“Amadeo e O Hipotético Mundo Novo” conta com o patrocínio do BNDES, com o Apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC-DF) e com a Realização do Governo do Distrito Federal através da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.



Circulação nacional

Depois de fazer sua estreia mundial na mostra competitiva do 28º Festival Internacional de Cinema de Xangai (SIFF), realizada em junho, na China, o longa passou pelo Festival de Brasília, o Festival do Rio 2026 e a 50ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, além de integrar a programação da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis e do Festival de Cinema de Tóquio, no fim de outubro.

Elenco

O elenco que integra o filme comemora as participações no longa. Mateus Solano comenta: “O filme é uma graça. Foi uma experiência única assistir com os meus filhos, ao ar livre…eles adoraram, eu adorei. Foi muito bom ter feito o filme e participado do Festival do Rio. Parabéns à direção pelo trabalho, pela edição, pela mixagem…tudo lindo!”

“Eu adoro usar minha voz, ainda mais em uma animação, é muito mais divertido, porque você pode brincar com a voz, brincar com as expressões…eu me diverti muito nessas gravações”, comenta Antônio Fagundes, que integra o elenco do filme.

“A Linda é amável e é interessante porque ela é inconformada. O filme tem essa perspectiva de mudar o rumo das coisas. É a primeira vez que não faço uma personagem negra. Achei muita inteligente da parte da Brenda trazer essa voz que tem essa perspectiva de revolução a partir de um pensamento negro de fato. É uma história de muitas conquistas e muitos renascimentos”, complementa Naruna Costa, sobre sua personagem Linda.

Direção e roteiro

Além da direção e roteiro de Brenda Lígia, o longa tem direção de arte e de animação assinada por Everton Amorim, artista pernambucano residente em Caruaru no interior do estado, com experiência em produções nacionais e internacionais de animação e sócio da Sagui Studio e CEO da Refúgio Onírico, produtora voltada para documentários e projetos audiovisuais independentes, em Pernambuco.

Trilha sonora original

A trilha sonora original é de Guilherme Picolo, músico, produtor executivo na DreamBox e compositor de trilhas sonoras, que assina mais de 8 trilhas de longas-metragens como “Flops - Agentes Nada Secretos", "Crackland", "Toro", "Todos Carnaval tem Seu Fim" e "Amado".

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