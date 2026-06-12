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CINEMA "Amadeo e o Hipotético Mundo Novo": animação pernambucana será lançada em festival na China O longa-metragem dirigido por Brenda Lígia e Everton Amorim será exibido no 28º Festival Internacional de Cinema de Xangai

“Amadeo e o Hipotético Mundo Novo”, animação produzida em Pernambuco, fará sua estreia fora do Brasil. O filme será exibido no 28º Festival Internacional de Cinema de Xangai, na China, nesta segunda-feira (15).

O longa-metragem tem coprodução da SAGUI Studio e Refúgio Onírico, produtoras sediadas em Caruaru, com distribuição da Downtown Filmes. A recifense Brenda Lígia e Everton Amorim, nascido em Taqurtinga do Norte, dirigem a obra.

A trama apresenta uma releitura fantástica do Brasil do século 19. O protagonista Amadeo é um jovem africano que, em uma versão alternativa da história, inventa a fotografia antes dos europeus. No Brasil de 1830, ele utiliza sua criação para ajudar pessoas escravizadas a conquistar a liberdade.



O Festival Internacional de Cinema de Xangai recebe a primeira exibição pública de “Amadeo e o Hipotético Mundo Novo”, com presença confirmada dos diretores. O evento, considerado um dos mais importantes do cinema asiático, ocorre desta sexta-feira (12) a 21 de junho.

O elenco de vozes originais da animação conta com nomes bem conhecidos pelo público, como Paolla Oliveira, Antonio Fagundes, Mateus Solano, Naruna Costa, Edmilson Filho, Sérgio Menezes, Tiago Abravanel, Adriana Lessa e Igor Cotrim.

Além de dirigir o filme, Brenda Lígia também está no elenco de vozes. O filho da diretora, Raul Miguel Pinheiro, é responsável por dar voz ao protagonista durante a infância. Também estão no elenco o rapper Dexter, o Oitavo Anjo e a saudosa atriz Léa Garcia, em um de seus últimos trabalhos.



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