Celebridades Amado Batista casa no MT com miss 51 anos mais jovem, em separação de bens Aos 74 anos, cantor namora com Calita Franciele, de 23, desde junho do ano passado

O cantor Amado Batista e Miss Universo Mato Grosso Calita Franciele, que começaram a namorar em junho do ano passado, oficializaram o matrimônio na última quinta-feira (13), no Cartório de 2° Ofício de Água Boa, no Mato Grosso.



O artista de 74 anos, e a modelo, de 23, casaram em uma cerimônia íntima, com a presença de familiares e amigos. "Um dos dias mais especiais de nossas vidas", postou a noiva. (assista abaixo).





Já a festa de casamento está agendada para este sábado (15), às 16h30, na Fazenda AB, de propriedade do cantor, localizada em Cocalinho, no Mato Grosso. O local 35 mil hectares e é avaliada em R$ 350 milhões. A fazenda tem 7.200 m², sendo desses 4680 m² de área útil.

Separação de bens

Segundo matéria do Extra, o casamento será em separação total de bens, já que Amado tem mais de 70 anos. O artista possui três fazendas, que juntas formam as Fazendas AB. São elas, a Sol Vermelho e Buritizal, no Mato Grosso, e o Sítio Esperança, em Goiás, totalizando 35 mil hectares de terra, na maioria produtiva, em um patrimônio avaliado em R$ 1 bilhão.

O romance entre osdois foi revelado publicamente no fim do ano passado, quando Calita falou pela primeira vez sobre o namoro com Amado Batista. "Estou namorando e apaixonada", disse ela nos stories do Instagram.

Calita e Amado Batista começaram a se encontrar em junho de 2024, quando o avião particular do cantor passou a ser visto frequentemente em Campinápolis.



A modelo não é a primeira mulher mais jovem com quem Amado se relaciona. O cantor foi casado por cinco anos com Layza Felizardo, de 23 anos. O relacionamento chegou ao fim no ano passado cercado de polêmicas com a moça o acusando de flertar com outras mulheres. O caso foi levado à Justiça onde a moça tentou provar a união estável com o artista.



Sobre Calita Franciele

Miss Universe Mato Grosso 2024, é formada em Biologia e trabalhava como técnica administrativa em uma escola antes de ingressar no mundo dos concursos de beleza. Crescida em Campinápolis, cidade com forte presença indígena, ela sempre teve orgulho de suas raízes.

“Sou de descendência indígena e tenho orgulho do meu povo. Cresci em uma terra cheia de cultura e diversidade. Campinápolis é uma cidade onde 55,07% da população é indígena”, compartilhou a miss em suas redes sociais.

Ao longo da preparação para vencer o concurso, Calita se submeteu a duas cirurgias plásticas. Ambas com o ex-BBB e cirurgião Marcos Harter, que realizou uma rinoplastia e colocou próteses de silicone nos seios dela.



fluente em espanhol, a mato-grossense era uma das favoritas ao título de Miss Universe Brasil, que teve como vencedora modelo Luana Cavalcante, de Recife, em Pernambuco, em novembro.

