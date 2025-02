A- A+

CELEBRIDADES Amado Batista marca data de casamento com namorada 50 anos mais jovem União do cantor com a modelo Calita Franciele será oficializada em março, em uma das fazendas do sertanejo

Amado Batista, de 73 anos, já marcou a data do seu casamento com Calita Franciele, de 23, menos de dois meses após assumirem publicamente o namoro. O cantor e a modelo trocarão alianças no dia 15 de março.

Segundo informações do programa “Hora da Venenosa”, da Record de Goiânia, a cerimônia será realizada em uma das fazendas do artista, em Goiás. Os noivos já teriam enviado os convites e escolhido os padrinhos.

O relacionamento entre Amado e Calita veio à tona no final do ano passado. Desde então, a modelo vem compartilhando momentos românticos com o noivo, como uma viagem à Fernando de Noronha em janeiro deste ano.

Por conta da diferença de idade de 50 anos, o casal já recebeu ataques nas redes sociais. Por isso, a namorada de Amado chegou a bloquear os comentários em suas publicações, e afirmou: “Quem tem uma vida feliz não perde tempo criticando a vida alheia”.

Quem é Calita Franciele?

Formada em biologia, Calita Franciele foi Miss Universe Mato Grosso em 2024. Ela cresceu na cidade de Campinápolis e, antes de ingressar no mundo dos concursos de beleza, trabalhava como assistente administrativa em uma escola.



