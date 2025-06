A- A+

ROMANCE Amado Batista conheceu esposa 50 anos mais jovem durante show: 'Achei ela no meio do povo' Cantor desmente boatos sobre suposta crise no relacionamento com a modelo Calita Franciele e chama parte dos seguidores de 'fofoqueiros'

Está tudo "perfeito" no casamento de Amado Batista e Calita Franciele, como o cantor faz questão de enfatizar, num misto de revolta e indignação após a propagação de boatos na internet acerca de uma suposta crise conjugal.

Em vídeo publicado nas redes sociais e direcionado a seguidores que ele chamou de "fofoqueiros", o artista de 74 anos esclareceu que não existe qualquer problema no relacionamento com a empresária e modelo de 23 anos, com quem trocou alianças em março.

Mas, afinal, como os dois se envolveram neste romance "maravilhoso", nas palavras do sertanejo?

Amado Batista conheceu Calita Franciele depois de vê-la na plateia de um show. Na ocasião, o artista se encantou com a beleza da moça, como ele já contou em entrevistas. "Achei ela no meio do povo, se descabelando, cantando, gritando e falei: 'O que é isso? Uma mulher dessas, desse jeito?' E eu chamei: 'Vem cá'", relembrou ele, no programa "TV Fama" recentemente.



À época fã do cantor, Calita, por sua vez, também sentiu uma conexão imediata naquele momento, durante o show, como já relembrou: "Eu cantei todas, e ele olhou para mim (risos)".

Após o show, a então Miss Universe Mato Grosso foi até o camarim para pedir uma foto com o ídolo. "Detalhe: ele geralmente não tira fotos depois dos shows, mas abriu uma exceçãozinha", revelou ela.

Amado Batista explicou, na mesma entrevista, o que o atraiu em Calita: "Ela não é só bonita, é um ser humano incrível. Por isso me apaixonei por ela e quis casar".



A união com Calita é o segundo relacionamento do cantor com uma mulher mais jovem. Até 2023, Amado Batista foi casado com Layza Felizardo, que tinha 23 anos à época do término. O casamento chegou ao fim após desentendimentos e acusações de traição, fazendo com que a garota procurasse a Justiça para comprovar a união estável.

Amado Batista está solteiro?

Os boatos sobre o fim do relacionamento entre Amado Batista e Calita Franciele começaram a surgir depois de viralizar um vídeo nas redes sociais em que o cantor diz, durante um show, no palco, que estava solteiro. "Fiquei solteiro, sozinho de novo!", ele afirmou, antes de executar a música "Vida de solteiro". A afirmação, porém, se tratava de uma explicação sobre a tal letra autoral.



O cantor, na verdade, estava falando sobre a composição, que discorre sobre solteirice. A colocação, portanto, não tinha nada a ver com a vida pessoal do artista. "Rapaz, ele usa a fala em cada entrada de música pra explicar a música, e o povo supostamente liga com outra coisa. Todo show ele fala a mesma coisa em várias músicas. Tem base, não", explicou o filho de Amado, que trabalha com ele nos bastidores das apresentações.

Na última quinta-feira (26), a assessoria de imprensa do artista negou que a relação do casal estivesse por um fio: "Amado segue casado, tranquilo e feliz". Devido à repercussão do caso, Amado veio a público, por meio do Instagram, para se manifestar sobre o tema.

"Seus fofoqueiros, deviam ter vergonha na cara de estar inventando tanta mentira sobre eu e minha mulher. Não tem nada com a gente. Está tudo maravilhoso, e vocês estão querendo estragar tudo", revoltou-se ele, em pronunciamento por vídeo.

Veja também