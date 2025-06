Amado Batista nega rumores de traição após dizer que está "solteiro" em show

A- A+

Amado Batista, de 73 anos, continua muito bem casado, sim, e vivendo um “casamento maravilhoso”. Foram essas as palavras usadas em um vídeo publicado em seu Instagram nesta sexta-feira (27), ao desmentir rumores de que havia traído a mulher, Cálita Batista, de 23.

As especulações aumentaram depois que o cantor afirmou estar solteiro durante um show — mas ele explicou que tudo não passou de uma brincadeira de artista com o seu público.

“Seus fofoqueiros deviam ter vergonha na cara de estar inventando tanta mentira sobre eu e minha mulher. Não tem nada com a gente, tá tudo maravilhoso e vocês querendo estragar tudo. Que isso?”, questionou ele.

"Ainda bem que nós não temos nenhum motivo e nem temos cara pra trair um ao outro, porque a gente se gosta, a gente se ama. E ela é uma pessoa maravilhosa, não merece isso de ninguém, principalmente de mim. Outra coisa, como ela mesma disse: é um show. Num show você precisa ter interação com o público, conversar, brincar com as pessoas. Faço isso há 50 anos, como ela disse a vocês. Não tem nada a ver. É brincadeira de show. Não é o homem que está no palco falando aquelas coisas, é o artista que está se divertindo com o público, cantando e brincando com as pessoas. Porque cada música tem o seu texto. É assim."

As especulações surgiram depois de o artista dizer, num show recente, antes de executar a música "Vida de solteiro", a seguinte frase: "Fiquei solteiro, sozinho de novo!".

Veja também