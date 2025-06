Amado Batista rebate rumores de que traiu a mulher

A- A+

O cantor Amado Batista, de 74 anos, publicou um vídeo de desabafo em seu perfil no Instagram na noite de sexta-feira, 27, após boatos de que ele teria traído sua mulher, a Miss Mato Grosso Cálita Batista, de 23. "Vocês deviam ter vergonha do que estão tentando fazer. Deviam pedir desculpas pelo que estão arrumando, tentando estragar um casamento tão maravilhoso", disse. As especulações surgiram após viralizarem vídeos em que o cantor, durante um show, diz: "já que estou solteiro mesmo, eu quero namorar".

A mulher do artista, que andava sumida das redes, também se manifestou. Cálita afirmou, em vídeo publicado no Instagram há dois dias, que a fala do cantor faz parte do show. "Ele faz essa introdução das músicas há 50 anos". Cálita explicou, inclusive, que ela se diverte com a brincadeira do artista. "Nosso casamento está cada dia melhor", afirmou, em vídeo gravado no apartamento do casal em Goiânia.

Amado afirmou ainda que os "fofoqueiros" deveriam se envergonhar da falta de conhecimento sobre suas apresentações musicais. "Vocês nunca viram meu show na vida, na hora que veem alguma coisa que para vocês é notícia, que vale a pena para ter audiência, aí começa dizer esse tipo de coisa", reclamou.

Veja também