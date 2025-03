A- A+

Celebridades Amado Batista tem filhos? Conheça os herdeiros do cantor e compositor sertanejo O artista já fez rara aparição com todos os quatro filhos, frutos de relacionamentos diferentes; veja

Na semana em que virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais por conta de seu casamento com uma jovem 50 anos mais nova, o cantor e compositor sertanejo Amado Batista, 73 anos, despertou outro interesse nos internautas brasileiros sobre quem são seus herdeiros.



O artista já fez rara aparição com todos os quatro filhos, frutos de relacionamentos diferentes. Amado é pai de Erich, Lorena, Bruno - que o ajuda a cuidar do seu império e negócios - e Rick, que seguiu seus passos na música.

Apesar de discretos, os quatro compartilham fotos com o pai em datas especiais e fazem homenagens, mas a maioria com contas fechadas. Rick, por outro lado, por também ser artista, costuma compartilhar mais da rotina profissional no Instagram, onde aparece com o pai, em shows pelo país e com outras celebridades, como a cantora Simaria Mendes e o cantor Zezé Di Camargo.



Encontro com herdeiros

Nas redes sociais, o cantor mostra fotos e vídeos de suas apresentações pelo Brasil. Há alguns meses, o veterano conseguiu reunir os quatro filhos para uma foto e compartilhou com os fãs. “Obrigado, meus filhos”, disse ele na legenda.

